Visas para el Mundial de Fútbol 2026: descubre el país con trámite especial para este evento

La Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Panamá habilitó la opción de citas para visa B1/B2 (turismo y negocios) para ciudadanos colombianos que desean asistir al Mundial de Fútbol 2026.

La medida busca agilizar el trámite ante la alta congestión de citas en Colombia. El embajador John McNamara aseguró que el objetivo es garantizar que los colombianos obtengan su documento a tiempo.

¿Por qué se abre la opción de citas para visa en Panamá?

La Embajada de EEUU designó a la ciudad de Panamá como la Sección Consular de apoyo. Esto permite a los ciudadanos colombianos agilizar sus trámites de visa B1/B2, en medio de la alta congestión de citas que existe en Colombia.

La opción se habilitó el pasado 6 de noviembre, y busca responder a la alta demanda de viajes que se espera por el Mundial 2026. Los partidos se realizarán en EEUU, México y Canadá, lo que requiere que los aficionados obtengan su visa con antelación.

¿Cuál es el objetivo de acelerar el trámite de visa?

El embajador, John McNamara, aseguró que el objetivo principal de este beneficio es garantizar que los colombianos interesados en viajar al Mundial de Fútbol 2026 tengan la oportunidad de completar su trámite con mayor rapidez.

Se invitó a los colombianos a iniciar el proceso ahora, desde la cuenta oficial de X: “Si quieres ir a los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos y necesitas una visa, ¡debes empezar el proceso de solicitud ahora!”.

¿Cómo se programa la cita?

Los solicitantes que buscan aplicar a esta medida deben seguir una serie de pasos establecidos en el Servicio Oficial de Citas para visas de EEUU. Primero, deben abrir y registrar una cuenta en la página oficial del sistema de citas, e ingresar la información requerida con su pasaporte colombiano.

Luego, el solicitante deberá hacer el pago de la tarifa y programar la cita en la Embajada de EEUU en Panamá. Además, deben seleccionar una oficina de entrega o dirección en Panamá donde recibirán su pasaporte con la visa, en caso de ser aprobada.

