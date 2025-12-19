Mundial de Fútbol 2026: conoce la exorbitante cantidad de dinero que ganará el próximo campeón

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA anunció una contribución financiera sin precedentes para el Mundial de Fútbol 2026. El total de premios alcanzará los 727 millones de dólares, un aumento del 50% respecto a la edición de Qatar 2022, reflejando la intención de incentivar la competitividad entre los 48 equipos participantes.

El campeón del torneo se llevará 50 millones de dólares por su triunfo, de acuerdo a la información de Noticias Venevision.

Distribución de premios del Mundial FIFA 2026 por posición

Del total destinado a premios, 655 millones de dólares se repartirán entre los equipos según su desempeño en el torneo. Los primeros lugares recibirán las sumas más altas:

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones

Tercer lugar: 29 millones

Cuarto lugar: 27 millones

Incentivos para las demás selecciones

Los equipos que finalicen en posiciones intermedias también recibirán premios considerables:

Del 5º al 8º: 19 millones de dólares

Del 9º al 16º: 15 millones

Del 17º al 32º: 11 millones

Del 33º al 48º: 9 millones

Este esquema asegura que todas las selecciones cuenten con un respaldo económico sólido, independientemente de su posición final en el torneo.

Además de los premios por resultados, cada selección recibirá 1,5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación.

Foto: Cortesía

Esto garantiza que todos los participantes tengan al menos 10,5 millones de dólares disponibles para entrenamientos, logística y otros aspectos fundamentales para su desempeño en la Copa Mundial.

