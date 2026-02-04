Nueva York congela tu alquiler: el truco legal para pagar lo mismo por 20 años

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Finanzas de Nueva York (DOF) mantiene vigentes los programas SCRIE y DRIE, dos herramientas diseñadas para blindar a miles de inquilinos frente a la imparable inflación inmobiliaria.

Este sistema de congelación de rentas beneficia directamente a adultos mayores de 62 años y a personas con discapacidad que residen en apartamentos de renta estabilizada.

Consideraciones

A diferencia de otros subsidios, la ciudad no obliga al propietario a perder dinero; en su lugar, la administración municipal absorbe los incrementos anuales-

Esto lo hace mediante créditos fiscales, permitiendo que el arrendatario mantenga un pago fijo mientras el mercado exterior sigue subiendo según detalla El Cronista.

La estabilidad económica que ofrecen estos beneficios resulta importante para garantizar la permanencia de los sectores más vulnerables en sus hogares.

Beneficios

Al renovar el beneficio periódicamente, un residente puede pagar la misma tarifa durante décadas, incluso si el valor de la propiedad se duplica.

Para facilitar el acceso, el DOF ofrece asistencia personalizada mediante citas virtuales y soporte telefónico al 311.

El ente asegura que los solicitantes con limitaciones de movilidad o barreras tecnológicas completen sus trámites sin riesgo de perder su protección legal frente a los desalojos por impago.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube