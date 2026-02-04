Designan nuevas autoridades en el Metrobús y Maiquetía: estos son los nombramientos

Suscríbete a nuestros canales

Según la Gaceta Oficial N° 43.305 del 28 de enero de 2026, Aníbal Eduardo Coronado Millán fue nombrado como presidente de Metrobús de Venezuela S.A., asumiendo también la presidencia encargada de la Junta Directiva de la empresa con el objetivo de mejorar la eficiencia del transporte superficial.

Paralelamente, se designó a Rolando José Alcalá Miranda como Director General del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), encargado de la gestión del principal aeropuerto del país, considerado un punto estratégico para vuelos nacionales e internacionales.

Coronado Millán, con experiencia en cargos públicos y sector transporte, liderará Metrobús para optimizar la operatividad y calidad del servicio urbano y suburbano. Por su parte, Alcalá Miranda tendrá un papel clave en fortalecer la administración y operación del IAIM, especialmente frente a la creciente demanda de pasajeros y carga, así lo informó Noticias Venevisión.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube