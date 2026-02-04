Atención

Designan nuevas autoridades en el Metrobús y Maiquetía: estos son los nombramientos

El Gobierno venezolano oficializó importantes cambios en la dirección de dos instituciones clave del transporte en el país. 

Por Jessica Molero
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 04:10 pm
Presidentes del Metrobús y del Aeropuerto de Maiquetia
Foto: Cortesía

 

Según la Gaceta Oficial N° 43.305 del 28 de enero de 2026, Aníbal Eduardo Coronado Millán fue nombrado como presidente de Metrobús de Venezuela S.A., asumiendo también la presidencia encargada de la Junta Directiva de la empresa con el objetivo de mejorar la eficiencia del transporte superficial.

Paralelamente, se designó a Rolando José Alcalá Miranda como Director General del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM), encargado de la gestión del principal aeropuerto del país, considerado un punto estratégico para vuelos nacionales e internacionales.

Coronado Millán, con experiencia en cargos públicos y sector transporte, liderará Metrobús para optimizar la operatividad y calidad del servicio urbano y suburbano. Por su parte, Alcalá Miranda tendrá un papel clave en fortalecer la administración y operación del IAIM, especialmente frente a la creciente demanda de pasajeros y carga, así lo informó Noticias Venevisión.

Miércoles 04 de Febrero - 2026
