Prevención

Día Mundial contra el Cáncer: los diagnósticos más comunes que afectan al hombre venezolano

Romper el silencio y actuar a tiempo permite transformar un diagnóstico en una oportunidad de vida.

Por Jessica Molero
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 07:00 am
Día Mundial contra el Cáncer
Foto: Cortesía

 

En el Día Mundial contra el Cáncer, especialistas y organizaciones de salud refuerzan la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno en los hombres venezolanos. 

Las cifras registradas más recientes confirman que varios tipos de cáncer siguen teniendo una alta incidencia en esta población, de acuerdo a la información publicada en el medio Correo del Caroni. 

Frente a este escenario, la información clara y el acceso a chequeos médicos periódicos se convierten en herramientas fundamentales. La concienciación busca reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Tipos de cáncer que concentran mayor atención

  • Cáncer de próstata

  • Cáncer de pulmón

  • Cáncer de colon y recto

  • Cáncer de testículo y de pene

De acuerdo con el doctor Juan Saavedra, director de Proyectos y Asuntos Institucionales de la SAV (Sociedad Anticancerosa de Venezuela), estos tres tipos de cáncer son los que lideran las estadísticas nacionales

Foto: Cortesía

Los datos correspondientes a 2024 mostraron un panorama preocupante. Según la SAV:

  • El cáncer de próstata registró más de 9.000 casos y más de 4.000 fallecimientos.

  • El cáncer de pulmón superó los 3.500 diagnósticos, con una alta tasa de mortalidad.

  • El cáncer de colon y recto sumó más de 3.000 casos en el país.

Ante este contexto, los especialistas insisten en un mensaje de esperanza, la detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
Miami
Nueva York
Miércoles 04 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América