Revelan modus operandi de banda dedicada al robo de celulares IPhone: un venezolano detenido

Un hombre venezolano y dos de sus cómplices resultaron detenidos como presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de celulares de la marca IPhone.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, se trata de una agrupación que realiza hurtos en la modalidad de “lanza”, la cual fue desarticulada por la Policía Nacional del Perú en el distrito de Miraflores.

Se pudo conocer que los delincuentes operaban principalmente durante las noches. Los integrantes de la banda tenían como objetivo a personas de todas las edades, a quienes despojaban de celulares de alta gama mediante maniobras sigilosas, sin que las víctimas se percataran del robo en el momento.

Seleccionaban a víctimas propietarias de celulares IPhone

El coronel Walter Gurreonero, jefe de la División de Orden Público y Seguridad Sur 1 de la policía peruana, informó que la intervención permitió identificar a la organización denominada “Los Internacionales de Miraflores”.

Detalló que los integrantes se especializaban en el hurto de teléfonos de la marca iPhone. En este último caso, la víctima fue despojada de un iPhone 16 Pro Max, teléfono que tiene un costo cercano a los 6.000 soles (unos cerca de 1.700 dólares), mientras realizaba compras en un local comercial.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió minutos después de las 11:00 de la noche del pasado viernes, cuando una mujer, supuestamente integrante de la banda, se acercó a su víctima para entablar una conversación con la finalidad de distraerla.

Mientras tanto, los otros sujetos se acercaron cuidadosamente y de manera casi imperceptible para completar el hurto.

Así sorprendieron a los ladrones

Sin embargo, luego de que los maleantes huyeron, la víctima logró ubicar su celular a pocas cuadras, por medio del sistema de geolocalización y, con apoyo de un grupo de seguridad ciudadana, retuvo a los sospechosos hasta la llegada de la policía.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Miraflores registraron cómo la agraviada cruzó varias calles a toda prisa para evitar que los delincuentes desactivaran la ubicación del equipo.

Además, las autoridades informaron que el supuesto líder de la banda, Rubén Darío Oliveros, de 41 años de edad, resultó detenido y cuenta con un amplio historial de antecedentes por el mismo delito. El hombre había sido intervenido en mayo y septiembre de 2024, así como en marzo de 2025.

Los tres detenidos son un hombre colombiano, una mujer colombiana y un ciudadano venezolano. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público.

