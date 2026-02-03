¿Por qué los hospitales de Texas investigan el ADN de los venezolanos antes de operar?

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades médicas en Texas y diversas sociedades de anestesiología en Estados Unidos mantienen bajo estricta observación clínica una serie de complicaciones graves detectadas en pacientes con ascendencia venezolana por línea materna.

La investigación, impulsada por reportes de daños neurológicos severos y fallecimientos en casos pediátricos previamente sanos en Chile entre 2021 y 2025, sugiere una posible mutación en el ADN mitocondrial que afectaría el procesamiento de ciertos fármacos anestésicos.

Impacto

Texas alberga una de las concentraciones de población venezolana más altas de la nación en ciudades como Houston y San Antonio según detalla Univisión.

Por ello los especialistas consideran importante que los pacientes informen sobre sus antecedentes familiares durante las evaluaciones preoperatorias para ajustar los protocolos de seguridad.

Investigación profunda

Aunque la anestesia general se mantiene como un procedimiento seguro para la gran mayoría de la población, la American Society of Anesthesiologists y la Society for Pediatric Anesthesia analizan activamente nuevos reportes para confirmar esta señal clínica sin comprometer la confidencialidad médica.

Este hallazgo representa un avance importante en la medicina personalizada, ya que permite a los anestesiólogos identificar grupos de riesgo genético y considerar alternativas farmacológicas o consultas genéticas previas a cirugías programadas.

Los beneficios de esta vigilancia incluyen la prevención de reacciones adversas catastróficas y la optimización de los estándares de cuidado en el sistema de salud texano, garantizando que el origen étnico y genético se convierta en una herramienta de protección en lugar de un riesgo invisible.

