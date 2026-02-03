Así fue el encuentro entre María Corina Machado y el canciller de Israel: detalles

Suscríbete a nuestros canales

María Corina Machado y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, sostuvieron este martes 3 de febrero de 2026 un intercambio orientado a la futura normalización de relaciones diplomáticas y la cooperación técnica bilateral.

El encuentro, de carácter estratégico, se centró en identificar áreas de interés mutuo para el desarrollo de infraestructura y tecnología en Venezuela, tras años de interrupción en los vínculos entre ambas naciones.

El ministro Gideon Sa’ar expresó la plena disposición de Israel para asistir en la reconstrucción del país, específicamente a través de la transferencia de tecnología agrícola, sistemas de agua y protocolos de ciberseguridad.

Asimismo, calificó el año 2026 como el "Año de América Latina" para la diplomacia israelí, señalando que el fortalecimiento de lazos con una Venezuela democrática es una prioridad para la seguridad del hemisferio.

Sobre María Corina Machado dijo que es una mujer valiente y su lucha es una fuente de inspiración dentro y fuera de venezuela.

También el ministro expresó su su deseo de que pronto Venezuela pueda pueda tener elecciones libres.

Por parte, la Premio Nobel de la Paz afirmó que “la Venezuela que exportaba inestabilidad ha quedado atrás. Hoy nace una Venezuela que importa tecnología, valores democráticos y esperanza de la mano de aliados históricos como Israel".

Esta mesa de diálogo ocurre en un momento en que diversos actores de la comunidad internacional evalúan mecanismos de apoyo para la estabilización institucional de Venezuela. Durante la cita, se subrayó que el fortalecimiento de alianzas con socios tecnológicos internacionales es un paso fundamental para la sostenibilidad de cualquier proyecto de recuperación naciona

