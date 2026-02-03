Agenda social

Entregan más de 300 viviendas a trabajadores de PDVSA en Carabobo

Por Indira E. Crespo M.
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 11:32 pm
Entregan más de 300 viviendas a trabajadores de PDVSA en Carabobo

Más de 300 apartamentos recibieron los trabajadores de la industria energética de Venezuela, en Los Guayos, estado Carabobo.

El desarrollo urbanístico se ubica en Ciudad Bosque Real y Bosque Encantado y fue entregado por el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón y el gobernador de la entidad, Rafael Lacava.

Durante un pase televisivo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Obregón detalló que en esta fase inicial se está favoreciendo a personal de la Refinería El Palito, Vassa, Decysn, PDVSA Gas y la Empresa Nacional de Transporte.

"Hoy por hoy tenemos a una compañera con su grupo familiar que ha sido adjudicada con este apartamento; ella tiene 23 años laborando en la industria petrolera y este beneficio reivindica toda esa dedicación", afirmó.

Finalmente, la presidenta encargada destacó la labor de los trabajadores y recordó que en 2025 Venezuela no importó gasolina. "Rompimos el récord de producción para abastecer el consumo nacional. Este es el camino, la Venezuela productiva en la que podemos devolver a nuestros trabajadores y trabajadoras lo que hacen por la nación", concluyó.

Martes 03 de Febrero - 2026
VENEZUELA
