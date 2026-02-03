Entregan más de 300 viviendas a trabajadores de PDVSA en Carabobo

Suscríbete a nuestros canales

Más de 300 apartamentos recibieron los trabajadores de la industria energética de Venezuela, en Los Guayos, estado Carabobo.

El desarrollo urbanístico se ubica en Ciudad Bosque Real y Bosque Encantado y fue entregado por el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón y el gobernador de la entidad, Rafael Lacava.



Durante un pase televisivo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Obregón detalló que en esta fase inicial se está favoreciendo a personal de la Refinería El Palito, Vassa, Decysn, PDVSA Gas y la Empresa Nacional de Transporte.

"Hoy por hoy tenemos a una compañera con su grupo familiar que ha sido adjudicada con este apartamento; ella tiene 23 años laborando en la industria petrolera y este beneficio reivindica toda esa dedicación", afirmó.



Finalmente, la presidenta encargada destacó la labor de los trabajadores y recordó que en 2025 Venezuela no importó gasolina. "Rompimos el récord de producción para abastecer el consumo nacional. Este es el camino, la Venezuela productiva en la que podemos devolver a nuestros trabajadores y trabajadoras lo que hacen por la nación", concluyó.

