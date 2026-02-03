¿Qué documentos debo tramitar para llevarme mi vehículo de EEUU? Aquí consejos claves para migrantes

Suscríbete a nuestros canales

El deseo de volver a la patria natal después de una vida de trabajo en el extranjero genera múltiples interrogantes entre la comunidad mexicana. Muchos ciudadanos comparten sus dudas en redes sociales sobre cómo trasladar los bienes acumulados sin enfrentar cobros excesivos o retenciones en la frontera. La falta de información adecuada provoca que algunos viajeros sufran extorsiones o pérdidas económicas importantes al cruzar los puntos de control terrestre.

Sobre qué hacer si llevas muchos años en EEUU como migrante y te quieres devolver a tu país, el Consulado de México recomienda el trámite de "menaje de casa". Esta herramienta legal permite que las personas ingresen sus pertenencias a territorio nacional sin el pago de impuestos por importación de bienes usados. A través de este servicio, el interesado presenta una lista detallada de sus objetos ante la autoridad consular para avalar su retorno definitivo.

¿Cómo evitar cobros injustos como migrante?

Una ciudadana mexicana relató que en la garita le quitaron 400 dólares y 1000 pesos por no portar la documentación correcta de su camioneta. Para evitar estos incidentes, el usuario debe gestionar la importación temporal o definitiva del vehículo mediante una cita en el sitio web de Banjercito. El Consulado de México en Sacramento enfatiza que este paso es vital para que el coche cumpla con las características legales y circule sin contratiempos.

Además de los trámites vehiculares, los expertos sugieren mantener una carpeta física y digital con copias de todos los documentos personales importantes. Dejar un duplicado de esta información con una persona de confianza en Estados Unidos brinda una capa extra de seguridad ante cualquier eventualidad. El orden administrativo facilita la transición y protege el patrimonio que los migrantes consiguieron con esfuerzo durante 20 o 30 años de residencia.

¿Qué riesgos legales existen al ser migrante y devolvertea tu país?

Si el plan contempla un posible regreso futuro a los Estados Unidos (EEUU), resulta indispensable consultar con un abogado antes de abandonar el territorio. El gobierno federal promueve el programa "Going Home", el cual utiliza la aplicación CBP One para que los migrantes registren su salida voluntaria. Sin este registro, los agentes de ICE podrían detener a la persona en aeropuertos o fronteras e iniciar un proceso de deportación formal.

El registro en la plataforma digital ofrece beneficios como un supuesto bono de 2.600 dólares y la exclusión de las listas de prioridad para arrestos. No utilizar las vías oficiales aumenta la probabilidad de que las autoridades migratorias impongan castigos que impidan el reingreso legal por varios años. La salida voluntaria debidamente notificada mantiene el historial limpio y evita que la culminación del sueño americano se convierta en una pesadilla legal.

¿Qué recomendaciones dan a los migrantes?

La ventanilla de atención consular ofrece información gratuita sobre cualquier tipo de retén o requisito aduanal vigente en las rutas hacia Tijuana o Juárez. Descargar y configurar la aplicación CBP One garantiza que el gobierno reconozca la salida como un acto ordenado y no como una evasión de la justicia. Considere que la preparación con meses de antelación reduce el estrés de la mudanza y asegura que todos los ahorros lleguen intactos a su destino final.

El apoyo de las instituciones mexicanas en el exterior facilita que el reencuentro con la familia ocurra bajo las mejores condiciones de legalidad posible. Planifique su viaje hoy mismo y asegure que su regreso a casa sea el inicio de una etapa tranquila y exitosa en su tierra natal.

