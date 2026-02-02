¿Peligra tu empleo? La lista de empresas de EEUU con despidos masivos este 2026

Suscríbete a nuestros canales

El panorama laboral de Estados Unidos dio un giro drástico en este arranque de febrero de 2026. Tras un 2025 marcado por la cautela, las grandes corporaciones han roto el silencio con una oleada de despidos masivos que ya suma decenas de miles de afectados.

Aunque muchas empresas justifican estos recortes bajo la bandera de la Inteligencia Artificial (IA) y la "eficiencia operativa", los analistas sugieren que enero y febrero se han convertido en los meses de la "reestructuración radical" para ajustar presupuestos tras un año de estancamiento.

Los gigantes que lideran los recortes en 2026

La lista de empresas que han anunciado despidos esta semana incluye nombres que dominan el consumo global:

Amazon (16,000 puestos): El gigante del e-commerce elimina otra capa de su plantilla corporativa para "reducir la burocracia". Su CEO, Andy Jassy, ya había advertido que la IA generativa cambiaría la estructura de la fuerza laboral.

UPS (30,000 puestos): La caída en el volumen de paquetes y el cierre de 24 edificios operativos marcan este ajuste masivo, que se realizará mediante bajas y jubilaciones voluntarias.

Mastercard (4% de su plantilla): La financiera busca "liberar capacidad" para invertir en nuevas tecnologías, afectando a unos 1,400 trabajadores.

Home Depot (800 puestos): Los despidos se centran en el personal corporativo que trabajaba a distancia, coincidiendo con la nueva orden de regresar a la oficina 5 días a la semana.

El factor IA: ¿Realidad o excusa corporativa?

Empresas como Dow (4,500 empleos), Pinterest (15%) y Angi (350 empleos) han citado explícitamente a la IA y la automatización como motores de sus despidos.

Sin embargo, los expertos advierten que, en muchos casos, la tecnología actúa más como un tema de conversación para inversores que como un reemplazo directo e inmediato de humanos.

Por ejemplo, Nike (775 puestos) está automatizando sus centros de distribución en Tennessee y Mississippi para "moverse más rápido", mientras que Autodesk (1,000 puestos) asegura que sus recortes responden a cambios estratégicos y no a una sustitución directa por máquinas.

Resumen de empresas con recortes activos (enero-febrero 2026)

Empresa Empleos Afectados Razón Principal Declarada UPS 30,000 Reestructuración operativa y cierre de edificios. Amazon 16,000 Eliminación de burocracia y enfoque en IA. Dow 4,500 Simplificación del modelo mediante automatización. Macy's 1,000 Cierre de centros logísticos en Connecticut. Pinterest ~675 Reorientación de recursos hacia equipos de IA.

