DMV de Nueva York: estas deudas provocan la suspensión inmediata de tu licencia de conducir

A partir de febrero de 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York va a implementar políticas más estrictas, lo que podría afectar la movilidad de miles de conductores.

Según información de fuentes oficiales y reportes estatales, la entidad comenzará a imponer suspensiones indefinidas de licencias a aquellos que tengan deudas específicas o acumulen puntos por infracciones bajo el nuevo sistema de seguridad vial.

¿Qué deudas pueden llevar a la suspensión de tu licencia de conducir por parte del DMV de Nueva York?

En el estado de Nueva York, la suspensión indefinida se utiliza como una herramienta para asegurar que las personas cumplan con sus obligaciones legales y financieras.

A diferencia de una suspensión definitiva, que tiene una fecha de finalización, la indefinida solo se levanta cuando el ciudadano paga su deuda o soluciona el problema.

Las autoridades, junto con el portal oficial del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, han confirmado que las deudas que pueden activar esta medida en febrero son las siguientes:

Deudas tributarias estatales: Si un conductor debe más de $10,000 en impuestos estatales, incluyendo intereses y multas, el Departamento de Impuestos recomienda al DMV que suspenda de inmediato la licencia de conducir.

Falta de pago de manutención infantil: El DMV puede suspender los privilegios de conducción si hay un retraso considerable en los pagos de pensiones alimenticias, según lo informado por la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados.

Evaluación de responsabilidad del conductor: No pagar esta tarifa anual, que se aplica a quienes acumulan 6 o más puntos en un período de 18 meses, resulta en una suspensión automática.

Multas de tránsito no resueltas: Aunque la "Ley de Reforma de Suspensión de Licencias" prohíbe suspender licencias solo por no poder pagar una multa, sí permite la suspensión si el conductor no se presenta ante el tribunal o no responde a una citación de tráfico.

Un nuevo sistema de puntos: un febrero más estricto

Este febrero de 2026 no solo trae consigo deudas financieras, sino que también marca el comienzo de un cambio significativo en el Sistema de Puntos de Violación del Conductor.

Según el DMV de Nueva York y reportes de La Nación e Infobae, las reglas se están volviendo más estrictas:

Umbral de suspensión más bajo: Antes, un conductor perdía su licencia al acumular 11 puntos en 18 meses. Ahora, la suspensión se activa con solo 10 puntos.

Periodo de revisión extendido: El DMV ahora revisará su historial durante un periodo de 24 meses, en lugar de los 18 meses anteriores, lo que significa que las infracciones tendrán un impacto más prolongado.

Aumento en el valor de las multas: Infracciones como exceder el límite de velocidad en zonas de construcción o adelantar un autobús escolar ahora pueden sumar hasta 8 puntos de una sola vez.

