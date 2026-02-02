Alquileres en California 2026: la ciudad a una hora de Los Ángeles donde puedes rentar desde $1.450

Suscríbete a nuestros canales

En un mercado inmobiliario que no da tregua, encontrar un hogar en el sur de California, Estados Unidos (EEUU), que combine precio, espacio y seguridad parece una misión imposible.

Sin embargo, a poco menos de una hora de Los Ángeles, la ciudad de San Bernardino, en la región de Inland Empire, se mantiene como la opción más viable para quienes buscan alivio financiero en este 2026.

Mientras que en ciudades costeras como Santa Mónica o el Westside de Los Ángeles, un estudio difícilmente baja de los $2.800, San Bernardino ofrece una realidad distinta.

Según datos actualizados de plataformas como ZRently y Apartment Guide, el promedio de un apartamento de una habitación se sitúa actualmente en los $1.450 mensuales.

Aunque ha subido ligeramente respecto al año pasado, sigue siendo casi un 50% más barato que el corazón de Los Ángeles.

Razones para mudarse a San Bernardino: ¿Solo por la asequibilidad?

No se trata solo de pagar menos alquiler, lo cierto es que la ciudad ofrece ventajas competitivas para la comunidad residente:

Flexibilidad de requisitos: en esta zona, es más común encontrar propietarios independientes dispuestos a negociar con personas que no tienen un historial crediticio perfecto o que tienen dificultades con los avalistas, un punto clave para trabajadores autónomos o inmigrantes en transición.

en esta zona, es más común encontrar propietarios independientes dispuestos a negociar con personas que no tienen un historial crediticio perfecto o que tienen dificultades con los avalistas, un punto clave para trabajadores autónomos o inmigrantes en transición. Conexión con la naturaleza: es la puerta de entrada al Bosque Nacional de San Bernardino. Lugares como Big Bear Lake y Lake Arrowhead están a menos de una hora, ideales para escapadas familiares de fin de semana sin gastar en hoteles.

es la puerta de entrada al Bosque Nacional de San Bernardino. Lugares como Big Bear Lake y Lake Arrowhead están a menos de una hora, ideales para escapadas familiares de fin de semana sin gastar en hoteles. Espacio para familias: a diferencia de los apretados apartamentos de la ciudad, aquí las viviendas suelen ser más amplias y contar con estacionamiento propio, una necesidad crítica para quienes tienen más de un vehículo o familia extendida.

Y, retomando el tema de la asequibilidad, tenga presente que el costo de vida general (comida, servicios, gasolina) suele ser entre un 10% y 15% más bajo que en el condado de Los Ángeles.

En transformación: La histórica Ruta 66 sigue siendo el alma de la ciudad, pero hoy el centro vive una revitalización.

El Teatro California y el estadio de los Inland Empire 66ers ofrecen entretenimiento accesible, mientras que la oferta gastronómica latina sigue creciendo, convirtiendo a la ciudad en un punto donde el idioma español y la cultura hispana son parte del motor económico diario.

Consejos antes de cambiar tu lugar de residencia

El costo del transporte: si trabajas en Los Ángeles, recuerda que el ahorro en renta puede verse afectado por el gasto en gasolina o el tiempo de tráfico.

El Metrolink (San Bernardino Line) es una excelente opción económica para viajar al centro de LA (Union Station) siconducir.

Zonas de búsqueda: barrios cercanos a la Universidad Estatal de California, San Bernardino (CSUSB) suelen ser más seguros y tener mejores servicios, aunque el precio puede ser unos $100 más alto que el promedio.

Ayuda con el alquiler: infórmate sobre los programas locales de asistencia de vivienda del condado de San Bernardino.

A diferencia de LA, la competencia por estos recursos aquí suele ser ligeramente menor.

