Ministerio de Educación rechaza la solicitud de dinero y disfraces sofisticados a estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

En su último boletín informativo, el ministerio de Educación informó sobre la propuesta didáctica para la celebración del carnaval en escuelas y liceos.

"El carnaval nos ofrece oportunidades para conocer y amar a Venezuela, para realizar actividades a favor de la paz, y para recorrer las calles con cultura y consciencia cívica. Sea con esta o con otra propuesta pedagógica igualmente valiosa, aprovechemos la ocasión con fines educativos, llenemos de contenidos significativos cada uno de nuestros proyectos, y entonces la escuela y el liceo cobrarán un sentido extraordinario, motivarán y servirán para el desarrollo, enseñarán valores para la vida y habilidades que perdurarán en el tiempo", indica el documento.

Cero disfraces sofisticados

La máxima autoridad de la educación básica en Venezuela, también recuerda lo inconveniente que resulta solicitar a los estudiantes contribuciones económicas y compra o confección de disfraces sofisticados que se alejen del sentido pedagógico de la ocasión, y que generen cargas onerosas para la mayoría de las familias.

"En tal sentido, insistimos en que los materiales a utilizar y las producciones para la celebración de eventos y festividades en las instituciones educativas, deben ser, en lo posible, recursos a disposición y elementos reutilizables", explica.

Insiste que las actividades a desarrollar durante esas fechas deben "promover el aprendizaje, la creatividad y la originalidad, además de estimular la toma de conciencia sobre valores, como el trabajo en equipo, la responsabilidad con el ambiente y la idea de alcanzar los mejores logros con esfuerzo y disciplina, no a partir de quién pueda pagar más".

Lineamientos para celebrar el carnaval en escuelas y liceos:

Transformar la celebración del carnaval en contenido educativo con profundidad e impacto positivo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Implementar proyectos como el propuesto en este documento, con propósitos pedagógicos bien definidos, sesiones con contextos reales y evidencias de progreso Realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a cada grupo.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube