¿Lluvia de iguanas?: El hielo paraliza los campos de fresas y congela a los reptiles en Florida

El estado de Florida registró este 1 de febrero, condiciones climáticas extremas debido a la influencia de la tormenta invernal Gianna. Las temperaturas descendieron a niveles históricos, alcanzando sensaciones térmicas de -5 grados centígrados en Miami y hasta -11 en Tallahassee.

Este fenómeno meteorológico, que previamente afectó a las Carolinas y Georgia, generó la formación de hielo en viveros y el estado de letargo en reptiles por la caída drástica del termómetro durante la madrugada.

Stacey Cohen una residente de Miami, comentó:

"Es una locura salir al patio y ver a las iguanas tiesas en el suelo. Parece que están muertas, pero ya sabemos que si sale un poquito el sol, vuelven a caminar como si nada. Nunca habíamos visto algo así de fuerte en años".

Impacto en la fauna silvestre y en el sector agrícola

En el sur de Miami, se reportó la caída de iguanas verdes desde los árboles hacia patios y aceras. Este fenómeno ocurre cuando los reptiles entran en un estado de parálisis temporal al bajar las temperaturas cerca del punto de congelación. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida (FWC) aclaró que los animales no están muertos, sino en un estado de letargo, y recomendó no manipularlos sin protección, ya que pueden reaccionar de forma agresiva al recuperar el calor corporal.

La ciudad de Plant City, núcleo de la producción de fresas, amaneció con capas de hielo sobre las plantaciones y plantas ornamentales. En el condado de Hillsborough, los termómetros marcaron los -3 grados, transformando los viveros en estructuras cubiertas de estalactitas de hielo. Esta situación agrava el pronóstico del Departamento de Agricultura de EE. UU., que ya anticipaba una disminución en la producción de cítricos para esta temporada del 2026.

"Los campos de fresas en Plant City parecen cuevas de hielo. Los agricultores están rociando agua para crear una capa de hielo protectora, pero el frío es tan intenso que las plantas ornamentales simplemente no resistieron", dijo Chris O’Meara, fotógrafo y observador en Plant City.

Situación en las zonas urbanas

En Orlando, la temperatura se situó en los cero grados, obligando a activar protocolos de emergencia para personas en situación de calle. Aunque se habilitaron refugios, se reportaron ciudadanos resguardándose en espacios públicos con mantas y capas de ropa adicionales. Las autoridades locales mantienen las alertas por tiempo invernal, ya que el frío inusual ha afectado tanto la infraestructura urbana como la vegetación sensible en gran parte de la península.

