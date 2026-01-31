¿Qué pasa con el frío en NY?: suben a 13 las víctimas fatales en las calles de la ciudad

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Nueva York confirmaron que la cifra de víctimas mortales relacionadas con el temporal invernal ascendió a 13 personas este 31 de enero de 2026.

Los cuerpos fueron localizados en parques, zonas residenciales y en las cercanías de centros hospitalarios tras varios días de exposición a sensaciones térmicas que alcanzaron los -21 °C. El reporte indica que la mayoría de los fallecidos se encontraba sin refugio durante el periodo más crítico de la tormenta.

Dave Giffen, Director de Coalition for the Homeless, declaró:

"La ciudad debe utilizar todos sus recursos para proteger a quienes no tienen hogar durante esta ola de frío mortal. El alcance debe ser constante para asegurar que todos sepan dónde resguardarse".

Operativos de asistencia y traslados

Para enfrentar la contingencia, la alcaldía activó el protocolo de emergencia y desplegó vehículos adaptados para el traslado de ciudadanos vulnerables. Según los registros oficiales, más de 800 personas fueron movilizadas desde la vía pública hacia albergues temporales. El plan de contingencia incluyó la habilitación de nuevas plazas de refugio y el refuerzo de equipos de salud mental para atender a quienes se encontraban en situación de calle en distritos como Queens, Brooklyn y el Bronx.

Zohran Mamdani, Alcalde de Nueva York, declaró:

"Los equipos municipales han intensificado los operativos para trasladar a personas sin hogar a refugios, habilitando recursos adicionales como autobuses y vehículos adaptados para ofrecer resguardo y comida".

Investigación de las víctimas

El Departamento de Policía de Nueva York mantiene abiertas las investigaciones para identificar formalmente a los fallecidos y determinar sus causas de muerte exactas. Entre los casos reportados se encuentra una mujer de 90 años hallada en Brooklyn y un hombre localizado en un parque de Queens con documentos médicos. Otro hombre hallado entre dos edificios de un hospital en el Bronx.

Las autoridades locales señalaron que, aunque se intensificaron los patrullajes, la severidad del clima complicó las labores de rescate en las zonas periféricas de la metrópoli.

