¿Fresas más caras?: ola de frío en Florida amenaza con arruinar las plantaciones

El congelamiento de los cultivos en el condado de Lake ha obligado a los productores agrícolas a aplicar planes de contingencia para salvar la cosecha de este año.

Las plantaciones de fresas y arándanos en Mount Dora amanecieron cubiertas por capas de hielo debido a las temperaturas extremas, una situación que los agricultores intentan controlar para evitar la pérdida total de la producción de 2026.

"Podemos perder toda la flor si las temperaturas bajan a menos de cero grados. Protegemos para salvar la producción de este año, pero el peso del hielo puede quebrar las plantas", explicó el agrónomo y contratista de la granja en Mount Dora.

Medidas de protección y límites térmicos

Para proteger las plantas, los agrónomos activan sistemas de riego que crean una capa de hielo protectora cuando el termómetro baja a cero grados centígrados.

Los encargados de las granjas explicaron que el mayor peligro ocurre si la temperatura desciende por debajo de los -3 grados, ya que el frío quema la flor de manera irreversible.

Además del factor térmico, el peso del hielo acumulado representa un riesgo físico, pues puede quebrar las ramas de los arbustos y arruinar la fruta antes de ser recolectada.

Apoyo a los trabajadores del campo

Ante la persistencia de la ola invernal, la Asociación de Campesinos ha organizado operativos para dotar de vestimenta adecuada a quienes laboran a la intemperie.

Muchos de los recolectores no contaban con el equipo necesario para enfrentar jornadas bajo cero, por lo que se han distribuido suéteres y ropa térmica donada por la comunidad. El monitoreo de las granjas continuará durante toda la semana para evaluar los daños residuales tanto en los frutos rojos como en los cítricos de la región.

"Nos pidieron ropa de invierno para cubrirse del frío. Hicimos un anuncio a la comunidad y ayer justamente fuimos a entregar los suéteres y abrigos a los campesinos", declaró un representante de la Asociación de Campesinos de Florida Central.

