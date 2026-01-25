¿Vuelo cancelado por el frío?: No aceptes cupones sin leer esto; tienes derecho a que te devuelvan tu efectivo hoy mismo

Suscríbete a nuestros canales

Las aerolíneas en Estados Unidos están obligadas por ley a devolver el dinero de los boletos a los usuarios cuyos itinerarios sean suspendidos por mal tiempo, ante una ola de tormentas que ya suma más de 12.200 viajes cancelados este fin de semana.

La normativa vigente establece que el reembolso de los vuelos es obligatorio cuando la compañía aérea cancela el servicio, sin importar que el motivo sea un evento incontrolable como las tormentas invernales. Esta medida aplica incluso para boletos catalogados como "no reembolsables".

Sobre este derecho, el Secretario de Transporte de EE. UU., Pete Buttigieg, aclaró que "si su aerolínea cancela un vuelo por cualquier motivo y usted decide no viajar, tiene derecho a un reembolso en efectivo, no solo a vales; estamos aquí para hacer cumplir esas protecciones".

Procedimientos para la recuperación del dinero

El Departamento de Transporte estipula que, si el pago se realizó con tarjeta de crédito, el reembolso de los vuelos debe procesarse en un plazo máximo de siete días hábiles.

Además del costo del pasaje, el usuario tiene derecho a recuperar los montos pagados por servicios adicionales no utilizados, tales como tarifas de equipaje o selección de asientos.

Para agilizar la asistencia, Kyle Potter, editor ejecutivo de Thrifty Traveler, recomienda que "si las líneas de atención están colapsadas, un truco es buscar el número de soporte internacional de la aerolínea, ya que esos agentes pueden reprogramarte con menos tiempo de espera".

Gestión de viajes y alertas vigentes

Debido a la intensidad de la tormenta, compañías como American Airlines y Delta han optado por eliminar las tarifas de cambio para permitir reprogramaciones sin penalización.

Expertos sugieren verificar el estatus del traslado a través de aplicaciones móviles antes de ir a las terminales, dado que en aeropuertos como el Ronald Reagan de Washington se ha reportado la suspensión de casi la totalidad de las operaciones.

En caso de que el pasajero decida buscar una ruta alterna por su cuenta, la ley garantiza que la devolución del dinero debe ser total y sin condiciones adicionales por parte de la empresa.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube