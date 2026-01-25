¡Cuidado con el frío! Este estado de EEUU reabre las escuelas este 26 de enero con temperaturas de -25 grados

Suscríbete a nuestros canales

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) confirmaron que los planteles educativos y las oficinas administrativas volverán a operar con normalidad este 26 de enero, tras el cierre preventivo ejecutado el pasado viernes por las condiciones climáticas.

El sistema de escuelas públicas de la ciudad decidió retomar la actividad presencial tras evaluar los pronósticos meteorológicos del fin de semana junto a los departamentos de seguridad pública. Aunque se mantiene una vigilancia por temperaturas extremas, el distrito informó que las instalaciones están aptas para recibir a los estudiantes.

Sin embargo, algunas instituciones específicas, como la Crete-Monee Middle School en University Park, han optado por mantener un esquema de clases virtuales debido a las particularidades de su zona.

Medidas de seguridad ante el congelamiento

La administración escolar ha solicitado a los padres y representantes que aseguren que los alumnos acudan a las escuelas vestidos con múltiples capas de ropa para combatir la sensación térmica. Para este domingo por la noche y la mañana del lunes, se prevé que la sensación térmica oscile entre los -20 y -25 grados, lo que ha generado una advertencia por tiempo frío que estará vigente hasta el mediodía del lunes.

El Servicio Nacional de Meteorología pronostica que, a pesar de que los termómetros marquen entre 7 y 12 grados, el viento intensificará la percepción del frío durante toda la jornada escolar.

Monitoreo constante del clima

El comunicado oficial de CPS detalla que el cierre del viernes fue una medida necesaria para garantizar la protección de la comunidad estudiantil frente a las acumulaciones de nieve y el hielo.

Sobre la reapertura, el distrito escolar manifestó en su mensaje dominical: "Con base en el pronóstico, hemos determinado que las escuelas y las oficinas de CPS estarán abiertas el lunes 26 de enero".

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología recordó a la población la importancia de limitar el tiempo al aire libre, advirtiendo que "la sensación térmica entre -15 y -25 grados durante el día puede causar congelamiento en la piel expuesta en cuestión de minutos".

