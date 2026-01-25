Alerta ártica en EEUU: 35 estados paralizados, miles de vuelos cancelados y qué esperar en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos (EEUU) amanece este domingo enfrentando las consecuencias de lo que expertos han calificado como la tormenta de mayor envergadura registrada en la historia reciente.

Con una extensión que abarca desde las Montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra, el sistema ha dejado a su paso un rastro de parálisis logística y riesgos extremos para la salud pública.

En cifras: balance hasta el amanecer del domingo

El panorama nacional muestra una nación dividida por el hielo y la nieve acumulada durante las últimas 24 horas:

Población bajo alerta: más de 230 millones de personas (aproximadamente dos tercios de la población del país) se encuentran bajo algún tipo de advertencia invernal.

Crisis Eléctrica: hasta las 7:44 am (EST), cerca de 230.000 hogares y negocios carecen de suministro eléctrico.

Los estados más golpeados son Luisiana, Misisipi, Texas, Tennessee y Nuevo México.

La acumulación de hasta 1 pulgada de hielo en las líneas de alta tensión ha provocado el colapso de infraestructura en los Apalaches del sur.

Los estados más golpeados son Luisiana, Misisipi, Texas, Tennessee y Nuevo México.

La acumulación de hasta 1 pulgada de hielo en las líneas de alta tensión ha provocado el colapso de infraestructura en los Apalaches del sur.

Parálisis aérea: el portal FlightAware reporta un acumulado de 14.000 cancelaciones en lo que va del fin de semana.

Solo para este domingo, el 29% de los vuelos programados en todo el país han sido suspendidos, afectando críticamente a aeropuertos como JFK (NY), Charlotte (NC), Ronald Reagan (DC) y Atlanta (GA).

Situación regional: del "Impacto Catastrófico" a la gran nevada

El balance por zonas revela desafíos distintos para cada comunidad:

El Sur (Texas a Georgia): el problema principal ha sido la lluvia helada. Las autoridades informan sobre "impactos catastróficos" en áreas donde el hielo superó la media pulgada.

En Nashville, solo 45 quitanieves intentan mantener despejadas las rutas principales, una tarea casi imposible debido a la capa de hielo bajo la nieve.

Atlántico Medio y Noreste (NY, NJ, PA, DC): la tormenta está entrando en su fase de máxima intensidad en estas regiones.

Se confirman pronósticos de hasta 60 centímetros (2 pies) de nieve en partes de Kentucky y Virginia, mientras que Nueva York y Boston se preparan para recibir entre 12 y 18 pulgadas antes del lunes.

El frío de "un solo dígito": tras la nieve, llega el peligro del aire ártico. Más de 47 millones de personas están bajo alerta de frío extremo, con sensaciones térmicas que bajarán de los 5 °F (-15 °C) en las próximas 12 horas.

Respuesta del Gobierno y cierres confirmados

Para mitigar el desastre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y FEMA han activado protocolos de gran escala:

Recursos de emergencia: se han distribuido 7 millones de raciones de comida y 650,000 mantas en centros de acopio en el sur y el este.

Cierre federal: la Oficina de Administración de Personal (OPM) confirmó que las oficinas federales en Washington, D.C. estarán cerradas este lunes.

la Oficina de Administración de Personal (OPM) confirmó que las oficinas federales en Washington, D.C. estarán cerradas este lunes. Actividad legislativa: el Senado de EE. UU. ha suspendido su sesión del lunes, reprogramándola para el martes.

Qué esperar y qué hacer en las próximas horas

¿Qué esperar el lunes? Es muy probable que el lunes sea un día de "recuperación lenta".

Espere cierres masivos de escuelas y tribunales en todo el Noreste.

El transporte público (trenes y buses) operará con retrasos significativos o suspensiones totales debido al congelamiento de vías.

Recomendaciones de seguridad inmediata:

Peligro de "Hielo Negro": aunque vea que la nieve deja de caer, las temperaturas bajo cero convertirán el agua derretida en capas de hielo invisibles.

No conduzca a menos que sea una emergencia absoluta.

Calefacción segura: si utiliza generadores por falta de luz, manténgalos al menos a 20 pies de distancia de cualquier ventana o puerta.

El monóxido de carbono es un asesino silencioso.

Refugios abiertos: si su casa no es segura por falta de calefacción, llame al 211. Este servicio gratuito le indicará el refugio más cercano.

Recuerde que estos centros son lugares de auxilio humanitario abiertos para todos, sin importar su situación migratoria.

