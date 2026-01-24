Comida gratis en Florida del 26 al 31 de enero: conoce los detalles de las próximas jornadas móviles

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) han tomado medidas para mejorar la situación alimentaria de sus habitantes, existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave en Florida durante la última semana de enero.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales durante esta semana, desde el lunes 12 hasta el sábado 17 de enero.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Comida gratis con Feeding Tampa Bay

Lunes 26 de enero

En POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 27 de enero

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 del mediodía.

En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde,

+ Todos los visitantes deben registrarse en el estacionamiento en 4730 Lakeland Highlands Rd. Lakeland, FL

Miércoles 28 de enero

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la 275, para recibir un comprobante de ticket.

Luego se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

+ Las personas que retiran caminando, pueden hacerlo solo de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. en 4310 N Nebraska Ave.

En HERNANDO | People Helping People: 1396 Kass Circle, Spring Hill, FL 34606. De 10:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5.00 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

+ La entrada de distribución es: 3888 N 19th St, Tampa, FL 33610

En HILLSBOROUGH | Keeney Chapel United Methodist Church: 7736 Destin Drive, Tampa, FL 33619. De 5:00 a 6:30 de la tarde.

+ “Orgullosamente servimos a militares en servicio activo, veteranos, militares retirados, socorristas y cónyuges; se requiere prueba de servicio al llegar”, señalan.

En POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 a 7:00 de la tarde.

Viernes 30 de enero

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

Sábado 31 de enero

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Greater New Hope Anointed Ministries: 2104 Mud Lake Rd, Plant City, FL 33566. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

En PINELLAS | St Pete College Midtown Campus: 1300 22nd St., St. Petersburg, FL 33712. De 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Jornadas activas con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

Miércoles 28 de enero

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: Charles Hadley Park, 1350 NW 50th St, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Jueves 29 de enero

En Gainesville-SWAG Family Resources: 807 SW 64th Terrace, Gainesville. De 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Viernes 30 de enero

En Life Church - Wesley Chapel, 6224 Old Pasco Rd, Wesley Chapel. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Miami-Commissioner Ralph Rosado: West End Park, 6030 SW 2nd St, Miami. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Sábado 31 de enero

En Panama City- Calvary Baptist: de 8:00 a 9:00 de la mañana.

En Port Orange-Epiphany Catholic Church: 200 Lafayette St, Port Orange. De 8:00 a 11:00 de la mañana.

En Cutler Bay-Miami Dade Sheriff's Office: Holy Rosary - St. Richard Catholic School, 18455 Franjo Rd, Cutler Bay. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Lake City- Lake City PD: Lake City Police Department, 225 NW Main Blvd, Lake City. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

En Miami-New Harvest Missionary Baptist Church: 12145 NW 27th Ave, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En The Town of Pembroke Park: Raymond P. Oglesby Preserve Park, 3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Hallandale Beach-South Promo: 705 NW 1st Ave, Hallandale Beach. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En Hialeah-Simply Health: 1905 W 35th St, Hialeah. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Se recomienda llegar temprano, ya que las entregas son por orden de llegada y hasta agotar suministros.

