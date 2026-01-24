Calendario SNAP Texas: ¿Quiénes reciben su pago de la tarjeta Lone Star del 25 al 28 de enero?

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este 26 de enero el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Texas, Estados Unidos (EEUU), realizará la última ronda de pagos semanal del mes de enero, para las personas de bajos ingresos que califican.

Siendo el programa de asistencia alimentaria más grande de EEUU, ayuda a las personas a poner comida en la mesa durante todo el año.

Por esta razón es vital que se distribuyan los pagos a tiempo y que las personas puedan crear planes de compra en función a ello.

En el caso de Texas, los beneficios de alimentos de SNAP se colocan en una tarjeta llamada Lone Star, y se puede usar como una tarjeta de crédito en cualquier tienda que acepte SNAP.

Además, en el estado también se puede utilizar para realizar compras de alimentos en línea.

Por otra parte, los beneficiarios deben tener conocimiento de que, a partir del 1 de abril de 2026, entrarán en vigor nuevas limitaciones sobre productos azucarados:

Golosinas y dulces: estará prohibida la compra de barras de caramelo, goma de mascar y frutas o nueces glaseadas o cubiertas con chocolate o caramelo.

estará prohibida la compra de barras de caramelo, goma de mascar y frutas o nueces glaseadas o cubiertas con chocolate o caramelo. Bebidas endulzadas: no se podrán adquirir bebidas con 5 gramos o más de azúcar añadida o cualquier cantidad de edulcorantes artificiales.

no se podrán adquirir bebidas con 5 gramos o más de azúcar añadida o cualquier cantidad de edulcorantes artificiales. Excepciones permitidas: se podrán seguir comprando bebidas que contengan leche, sustitutos lácteos (soja, arroz) o aquellas que tengan más del 50% de jugo de fruta o verdura puro.

¿Cuánto dinero recibirán?

Debe tener presente que aunque SNAP señala que los montos de los pagos dependen de los ingresos y tamaño del hogar.

En este sentido, desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1.183

6 personas: $1.421

7 personas: $1.571

8 personas: $1.789

9 personas: $2.007

10 personas: $2.225

Por cada persona adicional: +$218

Beneficiarios que reciben pagos del 25 al 28 de enero

Todo beneficiario o solicitante de SNAP debe tener presente que cada estado tiene fechas diferentes de pago.

Texas utiliza un sistema de 15 días, los primeros de cada mes, para los casos antiguos.

Pero para los casos nuevos o renovados recientemente, el sistema se basa en los últimos dos dígitos del número EDG para distribuir la carga de depósitos hasta el día 28, todos los meses del año.

Por otra parte, deben tener claro que los días de pago exactos para los beneficiarios suelen estar definidos, en casi todos los territorios de EEUU, según la terminal de su número de caso SNAP, o Grupo de Determinación de Elegibilidad, conocido como EDG.

En el caso de Texas, se toman en cuenta los últimos dos números del EDG.

En esta oportunidad, el portal de Marca America señala que estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP hasta este 28 de enero.

Domingo 25 de enero: terminales del 86 al 88

Lunes 26 de enero: terminales del 89 al 92.

Martes 27 de enero: terminales del 93 al 95.

Miércoles 28 de enero: terminales del 96 al 99.

