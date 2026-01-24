Segundo muerto en tres semanas: ICE desata tragedia en Mineápolis al disparar contra hombre de 31 años

Suscríbete a nuestros canales

El incidente que resultó en un tiroteo mortal fue reportado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), identificando a la víctima como un hombre de 31 años. Según la versión de las autoridades federales, los agentes se encontraban en una misión para capturar a un sospechoso de agresión cuando presuntamente el individuo se acercó portando un arma de fuego.

El reporte indica que tras un intento de desarme que terminó en resistencia física, el oficial disparó para proteger su integridad, causando la muerte del sujeto en el lugar de los hechos.

Evidencia y registros visuales

Grabaciones captadas desde establecimientos cercanos muestran el momento en que un grupo de uniformados somete a un hombre en la vía pública antes de que se escuchen al menos diez disparos.

Mientras el DHS publicó una fotografía de la pistola que presuntamente portaba el fallecido, voceros locales señalan que los videos no permiten confirmar de manera inequívoca que la víctima representara una amenaza inminente antes de la descarga de las armas. La falta de cámaras corporales en los agentes federales ha dificultado la verificación independiente de los hechos por parte de la policía local.

Disputa entre autoridades locales y federales

El suceso ha provocado una confrontación pública entre el gobierno de la ciudad y el poder ejecutivo nacional.

El alcalde Jacob Frey denunció que los agentes operan sin coordinación con las fuerzas de seguridad municipales, calificando el despliegue como una medida que genera violencia en la comunidad:

"¿Cuántos residentes más tienen que morir para que esta operación termine? El presidente debe retirar a estos agentes federales que actúan con impunidad en nuestras calles".

Por su parte, la Casa Blanca, a través de Tricia McLaughlin, ha defendido el uso de la fuerza, alegando que los funcionarios federales se ven obligados a actuar por cuenta propia ante la supuesta falta de apoyo de la policía local de Mineápolis durante sus procedimientos:

"El sospechoso armado se resistió violentamente al intento de desarmarlo. El agente realizó disparos defensivos temiendo por su vida y la de sus compañeros oficiales".

