Comida gratis en Texas y California: conoce las entregas móviles habilitadas del 26 al 29 de enero

Acceder a asistencia alimentaria en Estados Unidos (EEUU) es posible, una vez más reseñamos dos importantes bancos de alimentos en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas para la semana del 26 al 29 de enero.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de 19 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Dónde retirar despensas del NTFB y Caridades Católicas en Texas

Lunes 26 de enero

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 27 de enero

9:30 AM | St. Mary's - Sherman, 75090

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory Tyler Campus - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Luke - Irving, 75060

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | JP Morgan Chase Bank - Dallas, 75216

1:00 PM | Dominion Life - Plano, 75074

1:00 PM | Casa View Church - Dallas, 75228

Miércoles 28 de enero

9:30 AM | Iglesia de Dios Betel - Seagoville, 75159

9:30 AM | Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man

Worship - Balch Springs, 75180

9:30 AM | Keyes Elementary - Irving, 75061

9:30 AM | For the Nations Community Center - Garland, 75042

1:00 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

1:00 PM | Crescent Ridge Apartments - Irving, 75061

1:00 PM | H&R Block Distribution - Dallas, 75211

1:00 PM | Harvest Family Life Ministries/Freedom Church - Glenn Heights, 75154

1:00 PM | Sunset Baptist Church - Grand Prairie, 75051

Jueves 29 de enero

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

Recibe comida gratis con FIND Food Bank en California

Por su parte, el FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Puntos de entrega hasta el 28 de enero:

Lunes 26 de enero

Cabot Yerxa Elementary 67076 Desert View Ave Desert Hot Springs. De 9:00 am a 11:00 am.

Martes 27 de enero

North Shore Community Park 99480 70th Ave. Mecca. De 4:00 pm a 6:00 pm.

Miércoles 28 de enero

Cabazon Community Center 50390 Carmen Ave Cabazon. De 10:00 am a 11:00 am.

Palm Desert HS 74910 Aztec Rd Palm Desert. De 4:00 pm a 6:00 pm.

Prueba otras opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego

Sin embargo, tomando en cuenta 31 el actual clima extremo, se recomienda confirmar directamente con las organizaciones para las entregas del lunes 26 e incluso el marte 27, sobre todo en el estado de Texas.

