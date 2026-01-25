SNAP Florida 2026: calendario oficial de pagos del 26 al 28 de enero, según su EDG

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), continúa trabajando en su objetivo de ofrecer alivio alimentario a quienes más lo necesitan, así se distribuirán los pagos hasta el 28 de enero.

SNAP es el principal programa del país que proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Este ingreso permite costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica la página web de la Food And Nutrition Service (USDA).

En este sentido, tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida.

La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1.183

6 personas: $1.421

7 personas: $1.571

8 personas: $1.789

9 personas: $2.007

10 personas: $2.225

Por cada persona adicional: +$218

Calendario de pagos en Florida del 26 al 28 de enero

Lo primero que se debe tener presente es que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP hasta el último día de pago del mes, el 28 de enero.

Lunes 26 de enero: terminales del 89 al 92.

Martes 27 de enero: terminales del 93 al 95.

Miércoles 28 de enero: terminales del 96 al 99.

