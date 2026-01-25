Guía paso a paso: los requisitos que exige USCIS para la visa de trabajo temporal H-2B

Suscríbete a nuestros canales

Si buscas una oportunidad para trabajar legalmente en Estados Unidos sin tener un título universitario, la visa H-2B es tu puerta de entrada.

Ante la creciente demanda de mano de obra en sectores clave, este programa se consolida como la opción preferida para empleos temporales no agrícolas.

Desde la jardinería hasta la hotelería, miles de puestos esperan ser cubiertos por trabajadores extranjeros, siempre que un empleador estadounidense demuestre que no encuentra personal local disponible.

¿En qué sectores puedes trabajar con la H-2B?

Esta visa está diseñada para industrias que sufren escasez de personal en temporadas específicas del año. Los empleos más comunes incluyen:

Paisajismo y Jardinería: El sector con mayor volumen de peticiones.

Hotelería y Turismo: Recepcionistas, limpieza y personal de mantenimiento.

Restaurantes: Meseros, ayudantes de cocina y lavaplatos.

Construcción y Entretenimiento: Obreros temporales y personal para ferias o parques estacionales.

El proceso: de la oferta laboral al consulado

El trámite no lo inicia el trabajador, sino el empleador en EE. UU., y consta de cuatro fases críticas:

Certificación del Departamento de Trabajo (DOL): El jefe debe probar que intentó contratar estadounidenses y no tuvo éxito. Petición ante USCIS: Se presenta el Formulario I-129. Aquí es donde el empleador justifica que la necesidad es realmente temporal. Entrevista Consular: Con la petición aprobada, el trabajador llena el DS-160 y asiste a una cita en la embajada de su país. Ingreso a EE. UU.: Una vez estampado el visado, puedes viajar para comenzar a trabajar en la fecha autorizada.

Reglas de oro: tiempo de estancia y familia

Duración: La estancia inicial es de hasta un año, pero puedes pedir extensiones hasta un máximo de 3 años . Tras ese periodo, debes salir de EE. UU. al menos 3 meses antes de volver a aplicar.

Familia: Puedes llevar a tu cónyuge e hijos (menores de 21 años) con la visa H-4 . Ellos pueden vivir y estudiar en el país, pero tienen prohibido trabajar .

Cambio de jefe: No puedes renunciar para irte con otro empleador libremente; el nuevo jefe debe tramitar una petición completamente nueva ante USCIS.

¡Cuidado con los fraudes! Por ley, ningún empleador o reclutador puede cobrarte cuotas por "conseguirte el trabajo". El costo de la petición debe ser cubierto por la empresa.

