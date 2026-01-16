¡Cambios migratorios! El Gobierno de EEUU modifica norma para facilitar visa a ciertos trabajadores religiosos

Suscríbete a nuestros canales

Las congregaciones religiosas en todo el país enfrentan una escasez crítica de líderes espirituales debido a los recientes retrasos burocráticos. El sistema de residencias permanentes acumula esperas de casi una década para quienes sirven hoy en parroquias, escuelas o mezquitas. Líderes de diversas confesiones, desde la Iglesia católica hasta grupos pentecostales, solicitan soluciones urgentes para retener a su personal especializado.

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) cambia la norma para facilitar procesos migratorio para ciertos trabajadores religiosos mediante una nueva directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta orden ministerial permite que los clérigos extranjeros soliciten su retorno de forma inmediata tras el vencimiento de su estancia máxima permitida.

La agencia federal publica esta resolución oficial para evitar que las comunidades pierdan a sus guías espirituales por culpa de trabas administrativas, según Telemundo.

¿Por qué el gobierno de EEUU cambia el proceso migratorio?

El DHS busca minimizar las alteraciones en los servicios esenciales que estas organizaciones brindan a millones de ciudadanos estadounidenses cada día. Un ajuste administrativo realizado en el año 2023 alargó los plazos de procesamiento y obligó a muchos clérigos a abandonar sus puestos.

“Tomamos las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones religiosas continúen con su labor”, afirma la agencia en un comunicado oficial emitido.

Estos trabajadores enfrentan un retraso masivo tras la decisión previa de unir sus solicitudes con las de otros programas humanitarios. La medida actual elimina el requisito de permanecer trescientos sesenta y cinco días fuera del territorio estadounidense para renovar la visa R-1.

Pastores, sacerdotes, imanes y rabinos pueden ahora retomar sus funciones pastorales sin interrupciones prolongadas que afecten el tejido social de sus comunidades.

¿Qué impacto tiene esta medida migratoria?

Lance Conklin, abogado de inmigración en Maryland, califica este ajuste como un gran logro que permite la continuidad operativa de las iglesias. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) describe el cambio como un paso significativo para proteger la labor de las monjas y sacerdotes.

“Nos beneficia para no perder a trabajadores valiosos que contribuyen a nuestras parroquias”, celebra Olga Rojas, asesora de la arquidiócesis de Chicago.

La Iglesia católica depende históricamente del clero nacido en el extranjero para cubrir la falta de vocaciones locales en las congregaciones. Otras confesiones, como el budismo y el cristianismo pentecostal, también reclutan clérigos internacionales para servir a los grupos que no hablan inglés. Esta flexibilización regulatoria ofrece un respiro temporal mientras el Congreso debate una reforma integral que resuelva el problema de las tarjetas de residencia.

