En video: la Casa Blanca presume en TikTok la caída del precio de la gasolina en EEUU

El Ejecutivo de los Estados Unidos ha recurrido a una estrategia de comunicación digital poco convencional para resaltar el descenso en los precios de los carburantes. A través de la cuenta oficial de la Casa Blanca, se publicó un clip de 35 segundos que combina imágenes del presidente Donald Trump con el éxito mundial "Gasolina", del artista puertorriqueño Daddy Yankee. El material, que ya supera los 7,5 millones de visualizaciones, busca evidenciar el cumplimiento de uno de los pilares de la gestión actual: el abaratamiento de los suministros energéticos para el consumidor final.

Precios por debajo de los tres dólares

El contenido multimedia no solo se apoya en el ritmo urbano, sino que incluye datos específicos sobre el panorama energético nacional. Según las gráficas presentadas en el video, actualmente 43 estados de la Unión Americana registran precios de venta al público hasta por debajo de 3 dólares por galón. Esta cifra representa un hito dentro de la política económica del mandatario, quien bajo el lema "Energía americana", sostiene que la independencia energética y la presión sobre el mercado han permitido este alivio al bolsillo de los ciudadanos.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en una reciente comparecencia:

"Estamos viendo el resultado de priorizar la producción nacional y cumplir con lo que se le prometió al pueblo estadounidense desde el primer día".

Contexto petrolero

El presidente Donald Trump anunció en dias recientes que Venezuela suministraría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos, una medida que buscaba consolidar la tendencia a la baja en los precios de los combustibles en EEUU y que ya se registra en la mayoría de las estaciones de servicio norteamericanas.

El Secretario de Energía, Chris Wright, declaró recientemente:

"Nuestra prioridad es estabilizar el suministro y asegurar que los beneficios de estos recursos lleguen directamente al consumidor estadounidense a través de precios de gasolina más bajos".

El video finaliza con la frase "Promesas hechas, promesas cumplidas", mientras se suceden cortes de video del presidente en distintos eventos oficiales.

