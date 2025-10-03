Newsweek revela el top 3 de estados más caros para tener auto en Estados Unidos: no solo es la gasolina

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio publicado por Newsweek advierte que mantener un vehículo en Estados Unidos se ha vuelto más costoso que nunca, con un promedio nacional de US$6.894 anuales en seguros, gasolina, mantenimiento, reparaciones e impuestos.

El informe, elaborado a partir de un análisis de Bankrate, revela que los costos aumentaron un 3,1% entre 2024 y 2025, superando la inflación, y que la ubicación del conductor determina cuánto debe desembolsar.

Florida, Nevada y Louisiana: los más caros para los conductores

El reporte detalla que Florida ocupa el primer lugar en gastos, con un promedio de US$8.483 al año, lo que equivale a US$707 mensuales.

El seguro de auto se posiciona como el gasto principal, alcanzando US$3.874 en promedio, la tercera cifra más alta del país.

A ello se suman US$1.612 en gasolina, US$1.474 en mantenimiento y US$1.524 en impuestos sobre vehículos.

En segundo lugar se ubica Nevada, donde los conductores deben pagar US$8.342 anuales o US$695 mensuales. El incremento se explica principalmente por el alza del 18% en las tarifas de seguro en el último año, lo que elevó los gastos generales en un 5,8%.

Louisiana ocupa la tercera posición con US$8.254 anuales. Aunque los impuestos sobre vehículos (US$1.130) se mantienen bajos, el seguro es el gran responsable de la carga financiera: US$3.953, la segunda tarifa más alta del país.

El seguro, el mayor gasto a nivel nacional

A escala nacional, el seguro concentra la mayor parte de los gastos, con un promedio de US$2.679 al año, lo que representa el 39% del total.

Factores como el historial de manejo, el tipo de vehículo y fenómenos climáticos influyen en estas cifras.

Los cinco estados más caros para tener un automóvil son Nueva York, Louisiana, Florida, Nevada y Michigan, mientras que los más accesibles son Idaho, Vermont, Maine, Hawái e Indiana.

El estudio también advierte que el mantenimiento y las reparaciones registraron un aumento del 3,6% respecto a 2024, con un promedio de US$1.384 anuales. Wyoming lidera este rubro con US$1.985, seguido de Misisipi (US$1.748) y Misuri (US$1.744).

En cuanto a la gasolina, los conductores en Estados Unidos gastan alrededor de US$1.650 al año, con diferencias marcadas según el estado y la cantidad de millas recorridas.

Wyoming, con un promedio de 21.575 millas anuales, se ubica como el estado más costoso en combustible, mientras que Washington DC, Rhode Island y Nueva York se mantienen en el rango más bajo.

