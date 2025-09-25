Ford retira más de 115.000 camionetas en Estados Unidos: el fallo mortal que enciende las alarmas

Suscríbete a nuestros canales

La automotriz estadounidense Ford anunció el retiro de más de 115.000 camionetas de trabajo pesado en Estados Unidos tras detectarse un defecto que podría causar la pérdida total de control de la dirección, una falla que pone en riesgo directo la vida de los conductores y ocupantes.

La alerta fue emitida por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), que este miércoles publicó el aviso oficial en su portal.

El defecto que pone en jaque a las F-250, F-350 y F-450

De acuerdo con FOX Business, el problema afecta a las camionetas F-250, F-350 y F-450 fabricadas entre 2020 y 2021, modelos clave tanto para usuarios particulares como para flotas comerciales.

La NHTSA explicó que la falla radica en el desprendimiento del eje superior de la columna de dirección, lo que puede ocasionar que el volante se separe del sistema y el conductor pierda por completo la capacidad de maniobrar.

El riesgo es mayor en carreteras y entornos urbanos, donde una pérdida repentina de control en este tipo de vehículos pesados podría derivar en colisiones graves, daños a terceros y accidentes fatales.

La propia agencia advirtió que se trata de una situación crítica, especialmente al circular a alta velocidad o en condiciones climáticas adversas.

Ford y la NHTSA buscan solución inmediata

El retiro afecta a 115.539 unidades, y la compañía ya trabaja en una solución definitiva. Mientras tanto, los concesionarios autorizados fueron instruidos para revisar, reparar o reemplazar las piezas defectuosas sin costo para los clientes.

La NHTSA informó que las cartas de notificación comenzarán a enviarse el 6 de octubre, y en diciembre de 2025 se emitirá una segunda notificación cuando la reparación final esté disponible.

La campaña de seguridad fue identificada con el número 25S94, y los propietarios pueden verificar si su vehículo está involucrado mediante el número de serie (VIN) en el portal oficial de la agencia.

Este nuevo episodio se suma a otros problemas recientes para Ford: la retirada de 1,9 millones de vehículos a nivel global por fallas en las cámaras de reversa y los reportes sobre 355.000 camionetas con posibles defectos en los paneles de instrumentos.

La NHTSA recomendó a todos los propietarios que respondan de inmediato a la notificación y programen la revisión en un concesionario autorizado para minimizar riesgos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube