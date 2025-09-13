Llamado a revisión de miles de vehículos en EE. UU por defecto en el parabrisas: conoce si tu auto está en la lista

Suscríbete a nuestros canales

Más de 94,000 vehículos de las marcas Toyota, Lexus y Subaru fabricados entre 2023 y 2025 han sido llamados a revisión en EE. UU. en una campaña que busca corregir un defecto en el software del sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Este error puede desactivar los desempañadores y desescarchadores del parabrisas, comprometiendo la visibilidad del conductor en condiciones de frío o humedad.

El fallo reportado se origina en el software que controla la unidad eléctrica del sistema HVAC, el cual en ciertas condiciones, como temperaturas bajas o humedad elevada, puede entrar en "modo a prueba de fallos". Esto provoca que el sistema de desempañado y desescarchado frontal se desactive, limitando la capacidad para remover escarcha, hielo o niebla acumulada en el parabrisas. No se han reportado daños físicos inmediatos en los componentes, lo que permite la corrección mediante una actualización de software y, si es necesario, la sustitución del compresor eléctrico sin costo para el propietario.

Un portavoz de Toyota Motor North America afirmó para NBC News:

“Estamos trabajando con todos los distribuidores para asegurar una rápida corrección y reducir los inconvenientes para nuestros clientes”

Modelos afectados y alcance del retiro

La campaña involucra específicamente a los modelos Toyota bZ4X, Lexus RZ y Subaru Solterra correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Estas tres marcas comparten plataforma y componentes electrónicos de climatización, motivo por el cual la falla afecta simultáneamente a las tres marcas.

Para verificar si un vehículo está incluido en el retiro, los propietarios pueden ingresar el número de identificación vehicular (VIN) en el portal oficial de la NHTSA. Los fabricantes enviarán notificaciones a los dueños a partir del 20 de octubre de 2025. La reparación consiste en la actualización del software del sistema HVAC y una inspección del compresor eléctrico. Las intervenciones se efectuarán en concesionarios autorizados.

