Este es el precio de la Ford Explorer 2025 en EE.UU.: descubre cómo los impuestos afectan tu compra en cinco grandes ciudades

Si está pensando en adquirir una Ford Explorer 2025, preste atención. El precio de esta camioneta no es el mismo en Nueva York que en Texas.

Entérate cómo los precios de la Explorer 2025 cambian de estado a estado, revelando los factores clave que hacen que el mismo vehículo cueste miles de dólares más o menos en diferentes lugares del país.

Para el 15 de agosto de 2025, los precios de una camioneta Ford Explorer 2025 varían considerablemente en las ciudades que mencionas.

Los precios finales dependen del modelo (Active, ST-Line, ST, Platinum), los impuestos locales, las tarifas del concesionario y cualquier promoción que esté vigente.

¿Cuánto cuesta la Ford Explorer 2025 en algunas de las principales ciudades de Estsdos Unidos?

Aquí te doy un desglose de los precios y factores a considerar en cada ciudad:

Miami, Florida

Precios base: En concesionarios de Miami, los precios de lista (MSRP) para la Ford Explorer 2025 Active comienzan alrededor de los $45.505. Los modelos más equipados como el Platinum pueden superar los $60.000.

Impuesto sobre las ventas: La tasa estatal de Florida es del 6%, pero se agrega un impuesto discrecional del condado. En Miami-Dade, esta tasa adicional es del 1%. La sobretasa del condado solo se aplica a los primeros $5.000 del precio del vehículo.

Costo total estimado: Para una Ford Explorer de $45.000, el impuesto total sería de $2.700 (6% del precio total) más un cargo adicional de $50 (1% sobre los primeros $5.000), sumando aproximadamente $2.750 en impuestos. A esto se le deben agregar las tarifas del concesionario y de registro.

Los Ángeles, California

Precios base: Los precios de lista (MSRP) de una Ford Explorer 2025 en Los Ángeles varían. El modelo Active se puede encontrar desde unos $41.350, mientras que versiones como la ST y Platinum pueden llegar a superar los $60.000.

Impuesto sobre las ventas: El impuesto sobre las ventas en el condado de Los Ángeles es uno de los más altos del país. La tasa combinada (estatal, del condado y de la ciudad) puede superar el 9%. Es importante destacar que este impuesto se aplica al precio total del vehículo.

Costo total estimado: Para un vehículo de $45.000, el impuesto sobre las ventas podría ascender a más de $4.000. Sumando tarifas de registro y otras, el costo final será significativamente más alto que en otras ciudades.

Chicago, Illinois

Precios base: En Chicago, los precios de la Ford Explorer 2025 varían, con modelos Active disponibles desde aproximadamente $46.075. Los modelos de gama alta, como el ST y Platinum, pueden tener precios significativamente más altos.

Impuesto sobre las ventas: La tasa de impuesto sobre las ventas en Chicago es una de las más altas del país. En el condado de Cook, donde se encuentra Chicago, la tasa combinada puede ser de alrededor del 10.25%.

Costo total estimado: Para una Explorer de $45.000, los impuestos podrían superar los $4.600, sin incluir otros cargos.

Houston, Texas

Precios base: Los precios de la Ford Explorer 2025 Active en Houston comienzan en alrededor de $42.230. Los precios varían dependiendo del nivel de equipamiento y los paquetes adicionales.

Impuesto sobre las ventas: El impuesto sobre las ventas de automóviles en Texas es del 6.25% sobre el precio de venta del vehículo.

Costo total estimado: Para una Explorer de $45.000, el impuesto sería de aproximadamente $2.812.50. También se deben considerar las tarifas de registro y título, que en Texas pueden sumar unos cientos de dólares adicionales.

Nueva York, Nueva York

Precios base: En la ciudad de Nueva York, una Ford Explorer 2025 Active se puede encontrar desde alrededor de los $44.345, aunque los precios pueden ser más altos debido a la alta demanda y los costos de operación de los concesionarios.

Impuesto sobre las ventas: La tasa combinada de impuestos sobre las ventas en la ciudad de Nueva York es de 8.875% (4.5% de la ciudad, 4% del estado y 0.375% de la Autoridad de Tránsito Metropolitano).

Costo total estimado: En un vehículo de $45.000, el impuesto sobre las ventas rondaría los $3.993.75. Las tarifas de registro y otras tasas también influyen en el precio final.

