Comida gratis en California: descubra cuándo serán las próximas entregas de agosto y a dónde acudir

En Estados Unidos (EEUU) los estados cuentan con programas, bancos de alimentos u organizaciones que ofrecen asistencia alimentaria a sus residentes, California no es la excepción, descubra dónde y cuándo acceder a comida gratis.

En California, distintas organizaciones sin fines de lucro, en colaboración con el estado, organizaron jornadas de entrega de productos frescos y alimentos básicos en puntos estratégicos.

Uno de los que mantienen jornadas activas por lo que resta del mes es el FIND Food Bank, a través de su Mercado Móvil, el cual llega a múltiples localidades del estado.

FIND Food Bank es el principal banco de alimentos de la región.

Destaca por ser el que proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria, sirviendo como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Cronograma de entregas hasta el 28 de agosto

16 de agosto:

En Mathis Bros: 81410 Hwy. 111 Indio. De 6:30 a 8:30 de la mañana.

19 de agosto:

En Sky Valley: 20905 Hot Springs Rd. Desert Hot Springs. De 5:00 a 6:00 de la tarde.

20 de agosto:

En Desert Mirage: HS 86150 Ave 66th Thermal. De 5:00 a 7:00 de la noche.

22 de agosto:

En Oasis Elementary: 88175 74th Ave. Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

En Las Flores Park: 8400 Van Buren St. Coachella. De 7:00 a 9:00 pm.

23 de agosto

En la Quinta Library (Seniors Only): 78275 Calle Tampico La Quinta. De 7:00 a 9:00 am.

25 de agosto

En Cabot Yerxa Elementary: 67076 Desert View Ave Desert Hot Springs. De 9:00 am 11:00 am

26 de agosto

En North Shore Community Park: 99480 70th Ave. Mecca. De 5:00 de la tarde a 7:00 pm.

27 de agosto

En Cabazon Community Center: 50390 Carmen Ave Cabazon. De 10:00 a 11:00 am.

28 de agosto

En P.S. James O. Jessie - Desert Highland: 480 W. Tram View Palm Springs. De 5:00 pm a 7:00 de la noche.

