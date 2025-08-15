Gaviotas occidentales de California en peligro: detectan enfermedad que provoca parálisis

Suscríbete a nuestros canales

Un equipo científico internacional, que incluye a investigadores del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), ha identificado una toxina como la causa más probable de una enfermedad que provoca parálisis grave en gaviotas y otras aves acuáticas, conocida como síndrome parético.

Este hallazgo se logró gracias a un estudio en el que participaron varios centros científicos, como el Centro de Recuperación de Fauna RIAS, el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), el Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) y el Institut Pasteur de la Universidad de París.

Los resultados de la investigación se publicaron en dos artículos en la revista Toxins.

Los científicos concluyen que, para frenar la enfermedad y proteger a las aves, es crucial retirar los cadáveres y controlar la calidad del agua.

¿Con cuántas gaviotas se realizó la investigación en California?

La investigación incluyó el análisis de 571 muestras procedentes de 377 aves, tanto sanas como con síntomas de parálisis, las cuales fueron recolectadas en la costa sur de Portugal.

Se encontró que el 100 % de las 22 aves enfermas analizadas resultaron positivas para la neurotoxina botulínica, mientras que ninguna de las aves asintomáticas la presentaba.

El síndrome parético se manifiesta en las aves con parálisis flácida de las extremidades, dificultad respiratoria y diarrea, lo que les impide alimentarse, nadar o escapar de depredadores.

El centro RIAS atiende a cientos de aves con esta condición anualmente, y más de la mitad han sido recuperadas, aunque hasta ahora se desconocía la causa de la enfermedad, reseña EFE.

¿Cuál es la bacteria que está enfermando a las gaviotas en California?

Rafael Mateo, investigador del IDAEA-CSIC y uno de los autores del estudio, explica que el botulismo aviar es una intoxicación causada por una toxina que produce la bacteria Clostridium botulinum.

Esta bacteria, añade, crece en ambientes acuáticos con altas temperaturas y un exceso de materia orgánica.

Las aves se infectan generalmente al comer larvas de mosca que crecen en cadáveres contaminados con la bacteria. En el caso de las gaviotas, sin embargo, los investigadores aún no están seguros de si el contagio proviene del agua o del alimento.

