Reclutamiento del ICE: el sorprendente bono en dólares que ofrecen a nuevos agentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está en busca de aumentar su plantilla de agentes.

Tras una reciente campaña de reclutamiento y la eliminación de los límites de edad, la agencia recibió más de 100,000 solicitudes, reseña el portal AS.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfatizó la importancia de este reclutamiento, afirmando: “Nuestro país los llama a servir en ICE. Tras las fallidas políticas migratorias de la administración Biden, su país necesita hombres y mujeres dedicados de ICE para expulsar a los peores criminales de nuestro país. Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación”.

Eliminación de límites de edad y proceso de selección

Recientemente, se anunció que se eliminarían los límites de edad para los nuevos solicitantes, alentando incluso a los padres a unirse al ICE junto a sus hijos.

Sin embargo, aunque la agencia ha recibido un gran número de solicitudes, esto no garantiza que todos los solicitantes se conviertan en agentes.

Los nuevos reclutas deben pasar por exámenes médicos, pruebas de drogas y completar una prueba de aptitud física antes de ser considerados para el puesto.

A pesar de que el proyecto de ley conocido como One Big Beautiful Bill prevé un aumento de presupuesto para contratar 10,000 nuevos agentes, el proceso de selección es riguroso.

Beneficios para los agentes

El ICE ha resaltado los múltiples beneficios que recibirán los nuevos agentes como parte de su campaña de reclutamiento. Entre los incentivos se incluyen:

Bono de firma de hasta $50,000 .

de hasta . Opciones de pago y condonación de préstamos estudiantiles .

y . Pago por disponibilidad (LEAP) del 25% para agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

(LEAP) del para agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Horas extra administrativamente incontrolables (AUI) para oficiales de deportación.

(AUI) para oficiales de deportación. Beneficios de jubilación mejorados.

Con estos incentivos, el ICE espera atraer a un número significativo de nuevos agentes comprometidos con sus políticas de inmigración y control de aduanas.

