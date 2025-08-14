La aterradora historia de Andrea Vélez: la ciudadana estadounidense que ICE detuvo y la dejó 24 horas sin tomar agua

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Vélez, ciudadana estadounidense, denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la mantuvieron 24 horas sin agua, a pesar de presentar documentos que acreditaban su estatus migratorio, informó NBC News.

La joven, coordinadora de producción en una empresa de calzado, fue detenida el 24 de junio en el centro de Los Ángeles tras ser acusada de agredir a un agente federal y obstruir un arresto, cargos que posteriormente fueron desestimados.

Según el testimonio de Vélez, todo ocurrió cuando su madre y su hermana la dejaron en el trabajo y observó un operativo de ICE.

Detención y acusaciones

Un agente vestido de civil la derribó y, pese a que ella afirmó ser ciudadana, le dijo que había interferido en su labor y que sería arrestada.

“Le pedí su identificación, su número de placa y si tenía una orden judicial. Me respondió que no necesitaba saber nada de eso”, relató.

De acuerdo con la denuncia penal, la joven se interpuso en el arresto de un hombre y supuestamente golpeó al agente en la cara, algo que ella niega.

48 horas de detención y falta de agua

Tras ser trasladada a un centro de detención en el centro de Los Ángeles, Vélez presentó su licencia de conducir y tarjeta de seguro médico, pero aun así fue encarcelada.

Pasó 48 horas bajo custodia, una de ellas sin recibir líquidos, hecho que le provocó un profundo malestar y asegura le dejó “traumatizada”.

Sus abogados evalúan presentar acciones legales contra el gobierno federal. Organizaciones de derechos civiles han advertido que este tipo de detenciones erróneas no son aisladas y que han aumentado en California desde que ICE intensificó sus operaciones, lo que ha derivado en arrestos de ciudadanos estadounidenses debido a perfilamiento racial.

