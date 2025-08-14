Venezolano detenido por ICE podrá donar un riñón a su hermano: lo liberan bajo este beneficio

Suscríbete a nuestros canales

El caso del venezolano detenido por ICE que finalmente será capaz de donar un riñón a su hermano ha avanzado tras una serie de gestiones legales y humanitarias.

La información ha sido obtenida del portal web de Telemundo, que siguió de cerca el proceso que enfrentaron ambos hermanos.

Un avance después de detención y lucha migratoria

José Gregorio González, venezolano detenido por ICE en marzo de 2025 en Cicero, Illinois, fue liberado bajo un parole humanitario para poder realizar el trasplante de riñón a su hermano Alfredo Pacheco González, quien sufre de insuficiencia renal terminal y recibe diálisis tres veces por semana.

José Gregorio llegó más recientemente a Estados Unidos con la intención de donar el órgano, pero fue capturado tras acompañar a Alfredo a una cita médica.

Tras una intensa campaña de apoyo y gestiones legales lideradas por The Resurrection Project, se logró su liberación condicional para posibilitar la cirugía. Alfredo ha expresado alivio y esperanza ante esta oportunidad médica.

Preparativos y contexto para el trasplante

Ambos hermanos están listos para la cirugía, que será la primera vez para ellos en un quirófano. Su familia en Venezuela se mantiene en oración por el éxito del procedimiento.

La operación está programada para llevarse a cabo pronto, y se espera que, con la donación, Alfredo pueda dejar de depender de las diálisis, mejorando su calidad de vida. Si la compatibilidad renal no es adecuada, existe la posibilidad de que José participe en un programa de intercambio de riñones, lo que podría facilitar el trasplante para Alfredo mediante esta alternativa.

