TPS para venezolanos: Florida permite tramitar licencias de conducir hasta 2026

Florida retomó recientemente la emisión de licencias de conducir y carnets de identidad para beneficiarios con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de Honduras, Nicaragua y Haití, tras fallos judiciales que extendieron la vigencia de estas protecciones migratorias.

Ahora, la medida se amplía para incluir a los venezolanos con TPS vigente, permitiéndoles tramitar o renovar sus documentos estatales, destaca Miami Diario.

Los beneficiarios venezolanos cuya documentación de TPS fue emitida el 5 de febrero de 2025 o antes podrán solicitar o renovar sus licencias de conducir o tarjetas de identificación hasta el 2 de octubre de 2026.

Plazos y requisitos para los venezolanos

Para realizar el trámite, deberán presentar: identificación original con nombre completo, comprobante de Seguro Social, prueba de domicilio en Florida, documentación vigente de USCIS y aprobar los exámenes de audición, visión, teórico y práctico.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernandez, aseguró que su oficina ya atiende a quienes presentan documentación válida, cumpliendo estrictamente las leyes estatales y federales.

Los hondureños y nicaragüenses podrán gestionar sus licencias hasta noviembre de 2025, mientras que los haitianos contarán con vigencia hasta el 3 de febrero de 2026.

Recomendaciones

La recomendación de las autoridades es revisar los requisitos actualizados en el sitio oficial del USCIS para evitar retrasos o inconvenientes durante el proceso.

Con esta medida, Florida garantiza que cientos de beneficiarios del TPS puedan acceder legalmente a licencias de conducir, facilitando su movilidad y regularización dentro del estado, mientras continúa el litigio sobre la extensión de sus protecciones migratorias.

