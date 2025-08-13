De interés

TPS para venezolanos: Florida permite tramitar licencias de conducir hasta 2026

Las autoridades autoridades recomiendan revisar los requisitos actualizados en el sitio oficial del USCIS

Por Martín Sojo
Miércoles, 13 de agosto de 2025

Florida retomó recientemente la emisión de licencias de conducir y carnets de identidad para beneficiarios con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de Honduras, Nicaragua y Haití, tras fallos judiciales que extendieron la vigencia de estas protecciones migratorias.

Ahora, la medida se amplía para incluir a los venezolanos con TPS vigente, permitiéndoles tramitar o renovar sus documentos estatales, destaca Miami Diario.

Los beneficiarios venezolanos cuya documentación de TPS fue emitida el 5 de febrero de 2025 o antes podrán solicitar o renovar sus licencias de conducir o tarjetas de identificación hasta el 2 de octubre de 2026.

Plazos y requisitos para los venezolanos

Para realizar el trámite, deberán presentar: identificación original con nombre completo, comprobante de Seguro Social, prueba de domicilio en Florida, documentación vigente de USCIS y aprobar los exámenes de audición, visión, teórico y práctico.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernandez, aseguró que su oficina ya atiende a quienes presentan documentación válida, cumpliendo estrictamente las leyes estatales y federales.

Los hondureños y nicaragüenses podrán gestionar sus licencias hasta noviembre de 2025, mientras que los haitianos contarán con vigencia hasta el 3 de febrero de 2026.

Recomendaciones

La recomendación de las autoridades es revisar los requisitos actualizados en el sitio oficial del USCIS para evitar retrasos o inconvenientes durante el proceso.

Con esta medida, Florida garantiza que cientos de beneficiarios del TPS puedan acceder legalmente a licencias de conducir, facilitando su movilidad y regularización dentro del estado, mientras continúa el litigio sobre la extensión de sus protecciones migratorias.

Miércoles 13 de Agosto - 2025
