Oh Corn! Arepas: El restaurante familiar venezolano que conquista el corazón de Troy en Nueva York

La ciudad de Troy, en Nueva York, se ha llenado de aromas auténticos gracias a Oh Corn! Arepas, un restaurante fundado por una familia venezolana que lleva la tradición culinaria criolla al corazón del Downtown.

José Theoktisto, ingeniero mecánico de Caracas, y su esposa Belkis Castro, abogada y emprendedora, transformaron la nostalgia por la comida venezolana en un negocio exitoso que ofrece platos típicos como la reina pepiada, cachapas y pabellón criollo, destaca el medio La Patilla.

Historia de progreso

La familia emigró en 2007, cuando José aceptó un puesto en General Electric en Schenectady, Nueva York, y desde entonces enfrentaron el reto de mantener viva su identidad cultural.

Belkis fue la inspiración para abrir el restaurante en 2016, ante la ausencia de sazón venezolana en la región. Comenzaron en un pequeño local en Clifton Park, que pronto quedó pequeño debido a la creciente demanda.

En 2021, se mudaron a un histórico edificio en Troy, con capacidad para 90 personas, remodelado por la familia para crear un ambiente acogedor y auténtico.

Familia venezolana

La familia es el alma del proyecto: Belkis lidera las relaciones públicas, la suegra aporta recetas, y otros miembros han participado en cocina y decoración.

El menú ha sido adaptado para el paladar local, con platos tradicionales y versiones novedosas como la cachapa “Todoterreno”.

Los clientes, tanto venezolanos como locales, valoran la calidad y la atención personalizada, además de la experiencia cultural.

Oh Corn! Arepas se consolida como un referente en la región, expandiéndose hacia el catering corporativo y planeando nuevos caminos para seguir llevando el sabor de Venezuela a Nueva York, siempre con la familia como ingrediente principal.

