Pan de jamón en Florida: ¿Cuál es el lugar más barato y cuál sorprende con nuevos sabores?

El pan de jamón —ese clásico infaltable de la Navidad venezolana— sigue ganando terreno en Florida, donde miles de migrantes buscan el sabor tradicional de diciembre.

En Miami, Orlando, Kissimmee y Hialeah, panaderías y restaurantes multiplican las opciones para quienes desean mantener viva esta tradición, con fórmulas que van desde la receta clásica hasta versiones en hojaldre o rellenos especiales.

La oferta incluye locales físicos y compras en línea, ideales para quienes buscan comodidad en plena temporada festiva.

Miami: la capital del pan de jamón venezolano

En Miami, la variedad domina. Central Park Food Station distribuye su pan de jamón en tamaños mediano y grande, mientras que Don Pan International Bakery mantiene su propuesta clásica en diferentes sedes.

Giuseppe Bakery, Moises Bakery y Punto Criollo también figuran como paradas obligatorias para quienes buscan calidad, frescura y tradición.

Otras opciones más recientes, como Cachitos and More, Sifutaste y Boni Bakery, promocionan sus productos en redes sociales y atienden la creciente demanda. Para compras online, Dele Food se ha convertido en alternativa para envíos rápidos.

Entre las ofertas destacadas de 2025 sobresalen KEIK, con opciones tradicional y de hojaldre; +58 Gourmet, que maneja precios diferentes en tienda y web; Bonjour Bakery, que suma versiones con queso crema; Galipán Bakery, Central Park, La Boulangerie, Mordisco, Caracas Bakery y Moises Bakery, esta última con variedad ampliada que incluye pan de pavo y versiones en hojaldre.

Orlando, Kissimmee y Hialeah: tradición asegurada

En el centro de Florida, Venezuela Bakery lidera con varias sedes, acompañada por El PAN de Orlando, Pan Canilla LLC y Tico's Bakery, que también opera en Tampa. Yelis Bakery ofrece pedidos por internet, garantizando entrega en todo el estado.

En Hialeah, Teddy Stove figura como una alternativa confiable para quienes desean adquirir pan de jamón sin salir de la ciudad.

