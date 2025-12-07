Delito

Durante este operativo, también fue detenida una ciudadana.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 02:18 pm
Cae miembro clave de banda criminal: revelan detalles de armamento incautado

Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo (Policarabobo), adscritos al CCP Guacara, sostuvieron un enfrentamiento en el sector Bosque El Samán, Parroquia Guacara, dónde resultó neutralizado un sujeto apodado alias “Chiva Loca”, presunto integrante del GEDO “Los Guarichero”, solicitado por diversos delitos.

A través de sus redes sociales, Policarabobo informó que durante este operativo, fue detenida una ciudadana en posesión de 83 municiones de distintos calibres.

Operativo en Carabobo

En el operativo policial, lograron recolectar un arma de fuego tipo pistola calibre 3.80mm, municiones de diversos calibres, además de varios cartuchos percutidos y sin percutir.

La captura y la neutralización de este presunto criminal marcan un avance en el desmoronamiento de la estructura de “Los Guarichero”. El material incautado ha sido puesto a disposición de la Fiscalía para las experticias legales.

