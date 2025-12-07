Ataques múltiples dejan dos policías muertos y varios heridos: así ocurrió la emboscada

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada violenta sacudió la tranquilidad del área metropolitana de Cúcuta, dejando un saldo trágico de dos policía asesinados y varios heridos.

De acuerdo con FM y diarios locales, las víctimas fueron identificadas como el intendente Franklin Guerrero y el subintendente Jairo Andrés Holguín.

El suceso se registró en medio de una ofensiva criminal coordinada que impactó varios puntos de la capital de Norte de Santander y el municipio de Villa del Rosario.

¿Qué ocurrió en Cúcuta?

La situación de orden público se agravó con la activación de artefactos explosivos dirigidos exclusivamente contra los policías que se movilizaban en la ciudad.

El ataque se produjo mientras realizaban labores de registro y control y se movilizaban en motocicletas, cuando fue activada una carga explosiva instalada en un tramo crucial que conecta Cúcuta con El Zulia, en el sector del anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza.

Las autoridades señalan al ELN como el principal responsable de estos actos. La población civil que fue testigo de fuertes detonaciones y el cese temporal del servicio de energía eléctrica en varias zonas de la región.

Hostigamiento al CAI de Villa del Rosario

La ofensiva criminal no se limitó a la capital. De manera simultánea, se presume que guerrilleros del ELN atacaron con ráfagas de fusil el Comando de Atención Inmediata (CAI) de El Morichal, ubicado en el municipio de Villa del Rosario, justo en plena zona de frontera.

Este hostigamiento inicial dejó varios policías lesionados, quienes fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales para recibir atención médica.

Balance de víctimas y heridos

Además de los dos policías asesinados en el ataque con explosivos, los reportes preliminares indican que al menos otros seis policías resultaron heridos, tanto en el intercambio de disparos en Villa del Rosario como durante las maniobras defensivas.

Los ataques se concentraron en las inmediaciones del Anillo Vial Oriental, a la altura de Colinas del Tunal, y en el barrio San Fernando del Rodeo, obligando a las autoridades a extremar los controles.

La respuesta de las autoridades

La Policía de Cúcuta afirmó que estas acciones criminales son el resultado de una "retaliación directa y premeditada" del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, en respuesta a recientes operativos ofensivos contra sus estructuras.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de los funcionarios y señaló que estos grupos "buscarán crear violencia en la frontera".

El jefe de Estado pidió aumentar la presencia de la Fuerza Pública en la zona colombo-venezolana, condenando que "la muerte fratricida no permite una Colombia grande".

