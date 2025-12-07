Ministerio de Servicios Penitenciarios confirma muerte de exgobernador Alfredo Díaz: esta es la causa

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Servicios Penitenciarios confirmó este sábado la muerte del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo difundió un comunicado en el que confirma la muerte y explica las causas de su fallecimiento.

Fallece exgobernador en prisión

De acuerdo con el comunicado, durante la mañana de este sábado 6 de diciembre, el exgobernador de Nueva Esparta, presentó síntomas de un infarto del miocardio dentro del recinto donde se encontraba detenido.

Asimismo, señala que sus compañeros le brindaron auxilio hasta que llegaron los paramédicos y los encargados de atender este tipo de emergencias que estaban de guardia dentro la unidad.

Agrega que posteriomente lo trasladaron al Hospital Clínico Universitario, donde lo intentaron estabilizar luego de su ingreso, sin embargo, falleció pocos minutos después.

Alfredo Javier Díaz

Alfredo Díaz de 56 años de edad se encontraba privado de libertad en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas.

Aproximadamente a las 06:33 de la mañanade este sábado, fue cuando el exgobernador presentó los síntomas de infarto y lamentablemente falleció.

