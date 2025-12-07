“Acabo de apuñalar a mis padres”: la cruel confesión de un hombre tras ataque en una pizzería

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre y una mujer murieron tras ser brutalmente apuñalados en una bodega, su hijo de 30 años es el principal sospechoso del crimen.

El macabro hecho ocurrió en Long Island (Nueva York, EEUU). Según los informes, las autoridades recibieron una llamada al 911, desde una pizzería en Hicksville Road, condado Nassau.

Hasta el momento, se desconocen los motivos que derivaron en la tragedia familiar.

Confiesa el asesinato de sus padres

Según la publicación de ABC News, testigos indicaron que las víctimas eran una mujer de 62 años y un hombre de 70, dueños de la bodega, que llevaba más de tres décadas en funcionamiento.

Una persona dijo que el sospechoso no huyó ni opuso resistencia cuando la policía lo detuvo.

La mujer fue declarada muerta en el lugar de los hechos, mientras que el hombre fue trasladado a un hospital local donde falleció. Los nombres de las no fueron divulgados públicamente.

Testigos narran los hechos

Según el testimonio de un residente de la localidad, uno de los hijos de la pareja estaba dentro de la tienda y apuñaló a las víctimas. “Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida, y tengo 97 años”, dijo el vecino.

Añadió que el hijo de la pareja no mostró ninguna emoción y confesó su responsabilidad en el doble crimen. “Simplemente vi al hijo salir y dijo: ‘Acabo de apuñalar a mis padres’, y eso fue todo”, relató.

“Estaba sentado allí, no corrió, no opuso resistencia, nada”, dijo otro testigo. “Sólo vi sus manos ensangrentadas cuando lo apresaron. Eso fue todo”, añadió.

Sobre la mujer asesinada, el ciudadano dijo que “era una señora muy amable. Cuando me enteré de lo sucedido, empecé a llorar, porque me sentí muy mal por ellos, porque eran una familia tan dulce”, expresó.

“Eran personas muy trabajadoras, un pilar de este barrio durante tanto tiempo, es increíble creer que ya no están aquí”, dijo una cliente de la tienda.

