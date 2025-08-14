“La persona acudió a la corte confiando en el sistema judicial”: agentes del ICE arrestan a un hispano en Filadelfia

Suscríbete a nuestros canales

Un par de arrestos, considerados arbitrarios por la organización Juntos, han sido denunciados como parte de los operativos migratorios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Filadelfia.

En el primer caso, la detención de un hombre hispano dentro del tribunal Juanita Kidd Stout Center for Criminal Justice fue llevada a cabo por agentes de ICE.

La indignación y el cuestionamiento sobre la legalidad de la acción fueron provocados por un arresto que se realizó el 11 de agosto, después de que un individuo acudiera voluntariamente a su cita judicial.

“La persona acudió a la corte confiando en el sistema judicial, no esperando ser detenida en un espacio que debería garantizar la protección de sus derechos”, detalló la organización comunitaria Juntos, reseña Univision.

Realizan el arresto de 11 inmigrantes indocumentados en Texas

La noche del lunes, una fuerte movilización policial sacudió Laredo, Texas, después de que agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieran un caso de tráfico de personas dentro de un camión de carga.

Una vez detenido el camión, el conductor y varios pasajeros salieron corriendo del vehículo para intentar escapar.

Después de una búsqueda exhaustiva en el área, los agentes capturaron a 11 personas, incluido el conductor.

La Patrulla Fronteriza puso a todos bajo custodia para su procesamiento, mientras las autoridades continúan confirmando las nacionalidades de los detenidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (HSI) se hizo cargo de la investigación, según lo reportado por News 16 Now.

Derechos de inmigrantes durante una redada del ICE

Pregunta si estás bajo arresto. Si un agente te detiene, pregunta: "¿Estoy bajo arresto?". Si la respuesta es no, tienes derecho a irte. Si la respuesta es sí, solicita hablar con un abogado.

No des información personal. No tienes que responder preguntas sobre tu estatus migratorio o tu país de origen.

No des permiso para registrarte o registrar tu vehículo. Puedes decir: "No doy mi consentimiento para un registro". Los agentes solo pueden realizar un registro si tienen una orden judicial o una causa probable.

