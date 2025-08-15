El nuevo anuncio de MIA sobre la modernización: importantes modificaciones e incorporación de tecnologías

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), Florida, Estados Unidos (EEUU), en medio de su proceso de modernización, empieza a aplicar nuevas medidas y tecnologías de seguridad, le explicamos de qué se trata.

Este nuevo conjunto de cambios forma parte de un proyecto de modernización a gran escala, que avanza por fases y abarcará zonas muy transitadas por el público, denominado MIA Future Ready.

La información oficial habla de acciones enfocadas en ofrecer una experiencia de viaje más cómoda y fluida para los pasajeros.

Desde ya, se ha dado a conocer que han realizado una variedad de modificaciones en una de sus salas, con impacto en los procesos de inspección a viajeros.

Recordemos que MIA es uno de los más concurridos de EEUU, con más de 56 millones de pasajeros en 2024.

En este punto es prudente refrescar que el objetivo del plan de Modernización en Acción es preparar al aeropuerto para manejar hasta 77 millones de pasajeros y 5 millones de toneladas de carga antes del año 2040.

Esto es lo que MIA ha revelado

El MIA ha dado a conocer, por medio de sus redes sociales, que la sala F será el primer foco de cambios importantes.

La sala F forma parte de la Terminal Central, junto con los corredores E y G, que atienden vuelos nacionales e internacionales.

Revelaron que el control de seguridad se trasladará a la segunda planta e incorporará equipos de inspección de última generación.

Se espera que la medida reduzca filas y permita un proceso más ágil.

Así mismo, también se mejorarán varias puertas de embarque, optimizando el espacio para una circulación más cómoda.

“Se planean cambios emocionantes para el Vestíbulo F. El puesto de control se reubicará en el segundo piso con la última tecnología de protección, y las mejoras interiores están llegando a varias puertas. ¡Te espera una experiencia de viaje elevada! #MIAFutureReady”, indica la publicación en X.

Para más detalles sobre la modernización puede visitar el siguiente enlace oficial: MIA Future Ready - Aeropuerto Internacional de Miami.

Lo que ya se ha anunciado + Lo que viene

El proceso de modernización va “viento en popa”, a inicios de agosto se reportó que casi la totalidad de los más de 600 ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes estaban operativos.

Otra de las remodelaciones aconteció en la sala D, donde se colocó un nuevo suelo de terrazo, un material resistente compuesto por mármol y otros agregados.

Entre sus planes, se ha indicado sobre la construcción del “Pasillo K”, que sumará puertas de embarque y generará miles de empleos adicionales en Miami-Dade.

Así mismo, el MIA tiene previsto instalar nuevos pasillos rodantes para conectar con el tren, el área de renta de autos y el transporte público del sistema Skyride.

