¡Alerta, usuarios de Zelle! El estado de Nueva York demanda a la empresa matriz por estas fallas de seguridad

La Fiscalía General de Nueva York presentó una demanda contra Early Warning Services, la empresa matriz de la plataforma de pagos Zelle, acusándola de no proteger adecuadamente a sus usuarios ante fraudes masivos. La información fue obtenida del portal web de El Diario.

La demanda se produce meses después de que la Oficina Federal para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) abandonara un caso similar en medio de cambios administrativos federales.

Esto fue lo que pasó

La fiscal general Letitia James denuncia que Zelle no integró funciones de seguridad esenciales en su diseño, lo que permitió un fraude “desenfrenado” por parte de estafadores que accedieron a cuentas o engañaron a usuarios para enviar dinero a cuentas falsas.

Un ejemplo citado fue el de una persona que recibió una llamada fraudulenta, supuestamente de la empresa de servicios públicos Con Edison, amenazando con cortar la electricidad si no enviaba dinero por Zelle.

Tras transferir alrededor de $1,500, el usuario no pudo recuperar su dinero, según reporta la Fiscalía.

¿Qué dijo Zelle?

Desde Zelle, mediante un portavoz, calificaron la demanda como una “maniobra política para generar publicidad” y no para lograr avances sustanciales. Enfatizaron que la Fiscal General debería enfocarse en hechos reales y detener las actividades delictivas en lugar de hacer acusaciones infundadas.

“La Fiscal General debería centrarse en los hechos contundentes, en detener la actividad delictiva y en el cumplimiento de la ley, no en extralimitaciones y acusaciones sin fundamento”, agregó el comunicado.

La Fiscalía indicó que la demanda responde al abandono del caso original por parte de la CFPB tras un cambio en la administración federal.

Letitia James ha sido una figura activa en demandar a entidades vinculadas al gobierno del presidente Donald Trump, y recientemente fue citada en una investigación del Departamento de Justicia.

Este caso resalta una disputa importante en la regulación y responsabilidad de las plataformas tecnológicas financieras frente a delitos que afectan a millones de usuarios.

La demanda busca que Zelle reembolse a neoyorquinos afectados y refuerce las medidas de seguridad para evitar futuras estafas.

