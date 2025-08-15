¡Alerta, familias! Esta ciudad de EE.UU multará y encarcelará a padres por el mal comportamiento de sus hijos

Suscríbete a nuestros canales

Una ordenanza aprobada en Gloucester Township, Nueva Jersey, busca responsabilizar a los padres por los disturbios causados por sus hijos menores en espacios públicos.

Esta normativa contempla multas y penas de cárcel, marcando un precedente en la legislación local para enfrentar situaciones de violencia juvenil. La información fue extraída del portal web Infobae.

Antecedentes y contexto de la medida

La iniciativa surgió tras una serie de incidentes ocurridos durante el festival anual de Gloucester Township en junio de 2024. En ese evento, un grupo numeroso de jóvenes generó altercados que obligaron a desplegar refuerzos policiales y provocaron al menos una docena de detenciones, entre ellas diez menores de edad.

La policía local destacó la magnitud del conflicto y señaló el impacto negativo en la comunidad que motivó la implementación de la ordenanza.

Contenido y alcances de la nueva normativa

La legislación establece que, ante una primera infracción, los padres deberán supervisar directamente a sus hijos. Si persisten las conductas disruptivas, enfrentarán multas de hasta 2.000 dólares y penas de cárcel de hasta 90 días, o ambas sanciones de manera conjunta.

Aunque la norma contempla medidas penales, las autoridades han subrayado que su objetivo prioritario es la prevención y el acompañamiento familiar, no la encarcelación.

Además, se ofrece apoyo mediante programas sociales y cursos para padres con dificultades en la supervisión de sus hijos adolescentes.

Esta ley ha generado debates por el riesgo de consecuencias negativas en el núcleo familiar, pero las autoridades de Gloucester Township enfatizan que aún no se ha iniciado ningún proceso judicial contra padres desde su implementación.

Las acciones buscan fortalecer el rol parental para reducir la participación de menores en actos violentos y evitar que ingresen al sistema penal juvenil.

