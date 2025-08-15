Illinois desafía a Trump: gobernador firma estas leyes para proteger a los trabajadores

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Illinois aprobó nuevas leyes que refuerzan la protección de los derechos laborales, en respuesta a la percepción de que la administración federal debilitó estas garantías.

El gobernador JB Pritzker, acompañado por líderes sindicales y estatales, firmó tres legislaciones que buscan asegurar salarios justos y mejorar la seguridad en los lugares de trabajo según informó Telemundo.

Pritzker enfatizó que estas leyes son una respuesta a los intentos del gobierno de Donald Trump de desmantelar las protecciones laborales establecidas.

Afirmó también que su firma representa un retorno a la defensa de los derechos de los trabajadores.

Leyes

Las leyes que aprobaron son las siguientes:

SB 1976 - Ley de Derechos y Seguridad de los Trabajadores de Illinois: Asegura que las protecciones laborales previas se mantengan vigentes en el estado, especialmente frente a amenazas federales.

HB 1189 - Ley de Salario Actual: Establece que los trabajadores en proyectos de construcción federales bajo administración estatal o local deben recibir el salario de Illinois si este es superior al salario federal.

HB 2488 - Ley de Igualdad Salarial: Protege los requisitos estatales de salario para empleadores privados con 100 o más empleados, independientemente de cambios en las regulaciones federales.

Voces en contra

La aprobación de estas leyes generó divisiones. Críticos, como el estratega republicano Jesús Solorio, argumentan que las nuevas regulaciones son innecesarias.

Afirma que los demócratas están más interesados en obtener beneficios políticos que en abordar los problemas reales del estado.

En contraste, líderes sindicales como Bob Reiter, presidente de la Federación de Trabajadores de Chicago, defienden la importancia de estas leyes para mantener y fortalecer las protecciones laborales.

