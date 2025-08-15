Veto en Nueva York: ¿por qué el alcalde perjudicó a los trabajadores de este sector clave?

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, vetó este miércoles dos proyectos de ley que buscaban mejorar las condiciones laborales de más de 20 000 trabajadores.

Esta acción se produce un día antes de que el Concejo Municipal discuta otros tres proyectos que también tienen como objetivo proteger a estos trabajadores según informó Telemundo.

La decisión provocó una fuerte reacción entre los afectados y defensores de los derechos laborales, quienes habían celebrado la aprobación de estas iniciativas por parte del Concejo el mes pasado.

Los trabajadores víctimas de esta decisión del alcalde Adams son los repartidores de comida que operan a través de aplicaciones.

¿Cuáles proyectos vetó?

Los proyectos de ley que Adams vetó incluían la Introducción 1133-A, que proponía extender protecciones a los repartidores de comida como requisitos de transparencia.

También acceso a baños y un estudio sobre las condiciones laborales para establecer un salario mínimo.

El otro proyecto, la Introducción 1135-A, obligaría a los servicios de entrega de comestibles a pagar a sus trabajadores una tasa mínima que cumpla con las regulaciones del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP).

Adams justificó su veto argumentando que estas leyes incrementarían los precios de los alimentos en un momento en que los costos ya son altos.

Otras opciones

A pesar del veto, el Concejo Municipal está considerando la posibilidad de anular la decisión del alcalde y avanzar con la legislación sin su firma.

Mientras tanto, aprobaron tres nuevas leyes el jueves, incluyendo la Introducción 737-A, que exige una propina mínima del 10% en los pedidos de entrega.

También la Introducción 859-A, que establece plazos claros para el pago a los repartidores y la entrega de recibos detallados.

Estas medidas reflejan un esfuerzo continuo por parte del Concejo para mejorar las condiciones laborales en un sector que creció significativamente en los últimos años.

